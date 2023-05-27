Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Луис Карлос - статистика

Завершил карьеру
5 февраля 1985 (41)
#22 | Полузащитник
175 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пасуш де Феррейра
20
0
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
64' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Был в запасе
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
1' - 55'
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
1' - 88'
76'
Португалия. Примейра, 29 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 2
22.04.2023
Порту
1' - 58'
Португалия. Примейра, 27 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 3
08.04.2023
Фамаликан
81' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Арука
1 : 1
18.03.2023
Пасуш де Феррейра
20' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 0
11.03.2023
Санта-Клара
46' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Каза Пиа
2 : 1
06.03.2023
Пасуш де Феррейра
79' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 3
26.02.2023
Боавишта
1' - 61'
Португалия. Примейра, 21 тур
Эшторил
1 : 3
18.02.2023
Пасуш де Феррейра
1' - 59'
45'
Португалия. Примейра, 19 тур
Портимоненси
1 : 0
06.02.2023
Пасуш де Феррейра
1' - 58'
Португалия. Примейра, 18 тур
Пасуш де Феррейра
2 : 1
31.01.2023
Жил Висенте
1' - 87'
Португалия. Примейра, 20 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 2
26.01.2023
Бенфика
1' - 70'
Португалия. Примейра, 17 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 2
21.01.2023
Брага
1' - 90'
38'
Португалия. Примейра, 16 тур
Риу Аве
0 : 1
14.01.2023
Пасуш де Феррейра
1' - 67'
Португалия. Примейра, 15 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 1
08.01.2023
Шавиш
1' - 72'
17'
Португалия. Примейра, 13 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 2
13.11.2022
Визела
78' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Пасуш де Феррейра
2 : 3
11.09.2022
Каза Пиа
1' - 71'
17'
Португалия. Примейра, 1 тур
Жил Висенте
1 : 0
08.08.2022
Пасуш де Феррейра
1' - 51'
Главные новости
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
3
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
ЦСКА исполнит мечту Вагнера Лава: «Полный восторг!»
19:35
1
Реакция Карпина на увольнение Альбы из «Ростова»
19:12
Канчельскис посоветовал российскому футболисту уезжать в Европу: «Будет кусать локти, если не попробует»
18:58
6
Карпин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»-2026
18:50
2
Иванов отреагировал на резонансное высказывание единоросса Колесникова
18:41
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+