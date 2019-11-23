Крис Солли - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Солли
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рочестер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 января 1991 (32 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 325
тыс
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Солли
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рочестер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 января 1991 (32 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чарльтон
|12
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.01.2020
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|1:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|30.12.2019
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|2:1
|Чарльтон (Чарльтон)
|80'
|26.12.2019
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|3:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|21.12.2019
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:2
|Чарльтон (Чарльтон)
|13.12.2019
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|2:2
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|10.12.2019
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|0:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|07.12.2019
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|30.11.2019
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:3
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|26.11.2019
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|2:1
|Чарльтон (Чарльтон)
|23.11.2019
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|2:2
|Кардифф (Кардифф)
|09.11.2019
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Чарльтон (Чарльтон)
|03.11.2019
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|0:1
|Престон (Престон)
|26.10.2019
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:2
|Чарльтон (Чарльтон)
|19.10.2019
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|3:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|05.10.2019
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|2:2
|Чарльтон (Чарльтон)
|28.09.2019
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|90'
|21.09.2019
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|2:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|14.09.2019
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|0:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|31.08.2019
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|0:2
|Чарльтон (Чарльтон)
|17.08.2019
|1' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|0:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|10.08.2019
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|03.08.2019
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:2
|Чарльтон (Чарльтон)