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    Венсан Ле Гофф - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Венсан
    Фамилия Ле Гофф
    Команда Лорьян
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 октября 1989 (33 года)
    Рост 167
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 89' Лорьян 1:0 Труа Франция. Лига 1, 27 тур
    05.03.2023 1' - 90' Лион 0:0 Лорьян Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 1' - 90' Лорьян 0:1 Осер Франция. Лига 1, 25 тур
    19.02.2023 1' - 90' Лорьян 3:0 Аяччо Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 Был в запасе Нант 1:0 Лорьян Франция. Лига 1, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лорьян 26 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2023 1' -89' Лорьян (Лорьян) 1:0 Труа (Труа)
    05.03.2023 1' -90' Лион (Лион) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    26.02.2023 1' -90' Лорьян (Лорьян) 0:1 Осер (Осер)
    19.02.2023 1' -90' Лорьян (Лорьян) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    12.02.2023 Был в запасе Нант (Нант) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    05.02.2023 1' -90' Лорьян (Лорьян) 0:0 Анжер (Анжер)
    01.02.2023 1' -90' Реймс (Реймс) 4:2 Лорьян (Лорьян)
    27.01.2023 1' -90' Лорьян (Лорьян) 2:1 Ренн (Ренн)
    14.01.2023 1' -90' Марсель (Марсель) 3:1 Лорьян (Лорьян)
    11.01.2023 1' -90' Лорьян (Лорьян) 2:2 Монако (Монако)
    01.01.2023 1' -90' Анжер (Анжер) 1:2 Лорьян (Лорьян)
    29.12.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 0:2 Монпелье (Монпелье)
    13.11.2022 1' -90' Страсбур (Страсбур) 1:1 Лорьян (Лорьян)
    06.11.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 1:2 ПСЖ (Париж)
    30.10.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 1:2 Ницца (Ницца)
    23.10.2022 1' -90' Труа (Труа) 2:2 Лорьян (Лорьян)
    15.10.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 0:0 Реймс (Реймс)
    09.10.2022 1' -90' Брест (Брест) 1:2 Лорьян (Лорьян)
    02.10.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 2:1 Лилль (Лилль)
    16.09.2022 1' -90' Осер (Осер) 1:3 Лорьян (Лорьян)
    11.09.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 3:2 Нант (Нант)
    07.09.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 3:1 Лион (Лион)
    04.09.2022 1' -90' Аяччо (Аяччо) 0:1 Лорьян (Лорьян)
    31.08.2022 1' -90' Ланс (Ланс) 5:2 Лорьян (Лорьян)
    28.08.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 2:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    21.08.2022 1' -90' Тулуза (Тулуза) 2:2 Лорьян (Лорьян)
    07.08.2022 1' -90' Ренн (Ренн) 0:1 Лорьян (Лорьян)
    75'
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