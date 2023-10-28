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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Лорьян
Реймс - Лорьян: обзор матча 28 октября 2023
Реймс
28.10.2023, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 0
Завершен
Лорьян
84'
Д. Уилсон-Эсбранд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Лорьян
Замена
М. Буси
️️️️
Д. Ито
87'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уилсон-Эсбранд
Пас отдал
М. Дарами
84'
81'
Желтая карточка
И. Мвого
Замена
Р. Хадра
️️️️
Т. Фоке
78'
73'
Замена
А. Кари
️️️️
Т. Айегун
Замена
А. Салама
️️️️
М. Манетси
66'
Замена
Д. Уилсон-Эсбранд
️️️️
Т. де Смет
66'
65'
Желтая карточка
Т. Бакайоко
61'
Желтая карточка
Д. Йонгва
Желтая карточка
Т. Теума
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
(К)
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
10
Тедди Теума
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
Главный тренер
Уилл Стилл
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
27
Формос Менди
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
55
Исаак Туре
ЦЗ
19
Лоран Абержель
(К)
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
11
Тео Ле Бри
АП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
21
Ромен Февр
ПВ
15
Тосин Айегун
ЦФ
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
44
Максим Буси
ПЗ
67
Мамаду Диахон
ЦП
72
Амаду Коне
ЦП
14
Умар Диаките
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
9
Адама Боянг
ЦФ
Лорьян
1
Альфред Гомис
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
44
Айман Кари
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
8
Bassirou N'Diaye
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
3-3-2-2
23
Диуф
12
Агбаду
2
Окуму
5
Абдельхамид
28
де Смет
5
Манетси
25
Фоке
10
Теума
7
Ричардсон
9
Дарами
10
Ито
4-2-3-1
38
Мвого
27
Менди
3
Тальби
55
Туре
13
Йонгва
19
Абержель
8
Бакайоко
21
Февр
22
Крупи
11
Ле Бри
15
Айегун
28
де Смет
3
Уилсон-Эсбранд
3
Уилсон-Эсбранд
28
де Смет
10
Ито
44
Буси
44
Буси
10
Ито
25
Фоке
30
Хадра
30
Хадра
25
Фоке
5
Манетси
19
Салама
19
Салама
5
Манетси
15
Айегун
44
Кари
44
Кари
15
Айегун
Остались в запасе
Реймс
Лорьян
20
Александре Оллеро
ВР
67
Мамаду Диахон
ЦП
72
Амаду Коне
ЦП
14
Умар Диаките
ЦП
9
Адама Боянг
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
1
Альфред Гомис
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
8
Bassirou N'Diaye
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
67
Мамаду Диахон
ЦП
72
Амаду Коне
ЦП
14
Умар Диаките
ЦП
9
Адама Боянг
ЦФ
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
8
Bassirou N'Diaye
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Реймс - Лорьян
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Огюст Делоне
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