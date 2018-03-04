Венсан Косьелло - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Венсан
|Фамилия
|Косьелло
|Команда
|Остенде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|168
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Венсан
|Фамилия
|Косьелло
|Команда
|Остенде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|168
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кельн
|8
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2018
|1' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|4:1
|Кельн (Кельн)
|69'
|05.05.2018
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|1:3
|Бавария (Мюнхен)
|28.04.2018
|Был в запасе
|Фрайбург (Фрайбург)
|3:2
|Кельн (Кельн)
|90'
|22.04.2018
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|2:2
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|14.04.2018
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|2:1
|Кельн (Кельн)
|07.04.2018
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|1:1
|Майнц (Майнц)
|59'
|31.03.2018
|1' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|6:0
|Кельн (Кельн)
|18.03.2018
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|2:0
|Байер (Леверкузен)
|12.03.2018
|1' -90'
|Вердер (Бремен)
|3:1
|Кельн (Кельн)
|04.03.2018
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|2:3
|Штутгарт (Штутгарт)
|25.02.2018
|1' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|1:2
|Кельн (Кельн)
|70'
|17.02.2018
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|1:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|10.02.2018
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|4:2
|Кельн (Кельн)
|02.02.2018
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|2:3
|Боруссия (Дортмунд)
|27.01.2018
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|1:1
|Аугсбург (Аугсбург)
|20.01.2018
|Был в запасе
|Гамбург (Гамбург)
|0:2
|Кельн (Кельн)