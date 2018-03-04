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    Венсан Косьелло - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Венсан
    Фамилия Косьелло
    Команда Остенде
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 октября 1995 (27 лет)
    Рост 168
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кельн 8 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.05.2018 1' -90' Вольфсбург (Вольфсбург) 4:1 Кельн (Кельн)
    69'
    05.05.2018 1' -90' Кельн (Кельн) 1:3 Бавария (Мюнхен)
    28.04.2018 Был в запасе Фрайбург (Фрайбург) 3:2 Кельн (Кельн)
    90'
    22.04.2018 Был в запасе Кельн (Кельн) 2:2 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    14.04.2018 Был в запасе Герта (Берлин) 2:1 Кельн (Кельн)
    07.04.2018 1' -90' Кельн (Кельн) 1:1 Майнц (Майнц)
    59'
    31.03.2018 1' -90' Хоффенхайм (Зинсхайм) 6:0 Кельн (Кельн)
    18.03.2018 1' -90' Кельн (Кельн) 2:0 Байер (Леверкузен)
    12.03.2018 1' -90' Вердер (Бремен) 3:1 Кельн (Кельн)
    04.03.2018 1' -90' Кельн (Кельн) 2:3 Штутгарт (Штутгарт)
    25.02.2018 1' -90' РБ Лейпциг (Лейпциг) 1:2 Кельн (Кельн)
    70'
    17.02.2018 Был в запасе Кельн (Кельн) 1:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    10.02.2018 Был в запасе Айнтрахт (Франкфурт) 4:2 Кельн (Кельн)
    02.02.2018 Был в запасе Кельн (Кельн) 2:3 Боруссия (Дортмунд)
    27.01.2018 Был в запасе Кельн (Кельн) 1:1 Аугсбург (Аугсбург)
    20.01.2018 Был в запасе Гамбург (Гамбург) 0:2 Кельн (Кельн)
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