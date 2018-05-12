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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Кельн
Вольфсбург - Кельн: обзор матча 12 мая 2018
Вольфсбург
12.05.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
4 : 1
Завершен
Кельн
1'
Ж. Гилявоги
54'
Д. Ориги
71'
Р. Кнохе
90+1'
Й. Брекало
32'
Й. Хектор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Кельн
ГОЛ! 4:1!
Й. Брекало
Пас отдал
Ж. Гилявоги
90'
+1
89'
Желтая карточка
Х. Мере
Желтая карточка
М. Арнольд
78'
ГОЛ! 3:1!
Р. Кнохе
71'
70'
Желтая карточка
Й. Хектор
69'
Желтая карточка
В. Косьелло
Желтая карточка
Р. Штеффен
59'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ориги
Пас отдал
Ю. Малли
54'
32'
ГОЛ! 1:1!
Й. Хектор
Пас отдал
М. Йойич
ГОЛ! 1:0!
Ж. Гилявоги
Пас отдал
Вилльям
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
26
Венсан Косьелло
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
16
Якуб Блащиковски
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
6
Симон Цоллер
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Кастелс
2
Верхаг
25
Брукс
31
Кнохе
12
Вилльям
23
Гилявоги
27
Арнольд
7
Брекало
10
Малли
11
Штеффен
27
Ориги
4-1-3-2
1
Хорн
38
Хорн
3
Хайнц
22
Мере
14
Хектор
6
Хегер
26
Косьелло
31
Риссе
18
Йойич
14
Писарро
9
Теродде
Остались в запасе
Вольфсбург
Кельн
31
Макс Грюн
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
16
Якуб Блащиковски
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
16
Якуб Блащиковски
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Рене Вагнер
Статистика матча Вольфсбург - Кельн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
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