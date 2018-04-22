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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Шальке-04
Кельн - Шальке-04: обзор матча 22 апреля 2018
Кельн
22.04.2018, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 31 тур
2 : 2
Завершен
Шальке-04
26'
Л. Биттенкурт
83'
М. Риссе
5'
Б. Эмболо
23'
Е. Коноплянка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Шальке-04
ГОЛ! 2:2!
М. Риссе
Пас отдал
Л. Биттенкурт
83'
ГОЛ! 1:2!
Л. Биттенкурт
Пас отдал
Й. Хектор
26'
23'
ГОЛ! 0:2!
Е. Коноплянка
Пас отдал
Б. Очипка
5'
ГОЛ! 0:1!
Б. Эмболо
Пас отдал
Е. Коноплянка
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
5
Салих Озкан
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
18
Алессандро Шепф
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Макс Майер
АП
77
Амин Арит
АП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
4-1-2-1-1
1
Хорн
14
Хектор
22
Мере
4
Соренсен
3
Хайнц
6
Хегер
5
Озкан
31
Риссе
32
Биттенкурт
9
Теродде
3-1-2-2-2
1
Ферманн
6
Керер
27
Налдо
5
Очипка
21
Стамбули
22
МакКенни
27
Горецка
20
Калиджиури
22
Коноплянка
9
Ди Санто
7
Эмболо
Остались в запасе
Кельн
Шальке-04
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Макс Майер
АП
77
Амин Арит
АП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Макс Майер
АП
77
Амин Арит
АП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Кельн - Шальке-04
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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