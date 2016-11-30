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    Вилфрид Моимбе - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Вилфрид
    Фамилия Моимбе
    Команда Нанси
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 октября 1988 (34 года)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нант 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.03.2017 Был в запасе Бастия (Бастия) 2:2 Нант (Нант)
    12.02.2017 80' -90' Нант (Нант) 3:2 Марсель (Марсель)
    05.02.2017 Был в запасе Нант (Нант) 0:2 Нанси (Нанси)
    28.01.2017 86' -90' Ренн (Ренн) 1:1 Нант (Нант)
    21.01.2017 Был в запасе Нант (Нант) 0:2 ПСЖ (Париж)
    18.01.2017 Был в запасе Нант (Нант) 1:0 Кан (Кан)
    14.01.2017 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 0:1 Нант (Нант)
    21.12.2016 Был в запасе Нант (Нант) 1:0 Монпелье (Монпелье)
    16.12.2016 81' -90' Анжер (Анжер) 0:2 Нант (Нант)
    30.11.2016 72' -90' Нант (Нант) 0:6 Лион (Лион)
    19.11.2016 75' -90' ПСЖ (Париж) 2:0 Нант (Нант)
    05.11.2016 Был в запасе Нант (Нант) 1:1 Тулуза (Тулуза)
    01.10.2016 62' -90' Нант (Нант) 1:0 Бастия (Бастия)
    25.09.2016 Был в запасе Марсель (Марсель) 2:1 Нант (Нант)
    21.09.2016 Был в запасе Нант (Нант) 0:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    17.09.2016 1' -79' Нанси (Нанси) 1:1 Нант (Нант)
    11.09.2016 Был в запасе Нант (Нант) 0:3 Метц (Метц)
    28.08.2016 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:0 Нант (Нант)
    20.08.2016 Был в запасе Нант (Нант) 0:1 Монако (Монако)
    13.08.2016 86' -90' Дижон (Дижон) 0:1 Нант (Нант)
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