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Вилфрид Моимбе
Статистика
Вилфрид Моимбе - статистика
Завершил карьеру
18 октября 1988 (37)
#13 | Защитник
173 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2019
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нант
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 24 тур
Бастия
2 : 2
01.03.2017
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Нант
3 : 2
12.02.2017
Марсель
80' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Нант
0 : 2
05.02.2017
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
1 : 1
28.01.2017
Нант
86' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Нант
0 : 2
21.01.2017
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Нант
1 : 0
18.01.2017
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Тулуза
0 : 1
14.01.2017
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Нант
1 : 0
21.12.2016
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Анжер
0 : 2
16.12.2016
Нант
81' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Нант
0 : 6
30.11.2016
Лион
72' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
ПСЖ
2 : 0
19.11.2016
Нант
75' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Нант
1 : 1
05.11.2016
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Нант
1 : 0
01.10.2016
Бастия
62' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
2 : 1
25.09.2016
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
0 : 0
21.09.2016
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Нанси
1 : 1
17.09.2016
Нант
1' - 79'
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
0 : 3
11.09.2016
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Бордо
1 : 0
28.08.2016
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Нант
0 : 1
20.08.2016
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Дижон
0 : 1
13.08.2016
Нант
86' - 90'
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