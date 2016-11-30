Вилфрид Моимбе - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Вилфрид
|Фамилия
|Моимбе
|Команда
|Нанси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 октября 1988 (34 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Вилфрид
|Фамилия
|Моимбе
|Команда
|Нанси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 октября 1988 (34 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нант
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.03.2017
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|2:2
|Нант (Нант)
|12.02.2017
|80' -90'
|Нант (Нант)
|3:2
|Марсель (Марсель)
|05.02.2017
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|0:2
|Нанси (Нанси)
|28.01.2017
|86' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:1
|Нант (Нант)
|21.01.2017
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|0:2
|ПСЖ (Париж)
|18.01.2017
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:0
|Кан (Кан)
|14.01.2017
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|0:1
|Нант (Нант)
|21.12.2016
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:0
|Монпелье (Монпелье)
|16.12.2016
|81' -90'
|Анжер (Анжер)
|0:2
|Нант (Нант)
|30.11.2016
|72' -90'
|Нант (Нант)
|0:6
|Лион (Лион)
|19.11.2016
|75' -90'
|ПСЖ (Париж)
|2:0
|Нант (Нант)
|05.11.2016
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:1
|Тулуза (Тулуза)
|01.10.2016
|62' -90'
|Нант (Нант)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|25.09.2016
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|2:1
|Нант (Нант)
|21.09.2016
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|0:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|17.09.2016
|1' -79'
|Нанси (Нанси)
|1:1
|Нант (Нант)
|11.09.2016
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|0:3
|Метц (Метц)
|28.08.2016
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:0
|Нант (Нант)
|20.08.2016
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|0:1
|Монако (Монако)
|13.08.2016
|86' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:1
|Нант (Нант)