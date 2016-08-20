Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Монако
Нант - Монако: обзор матча 20 августа 2016
Нант
20.08.2016, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 2 тур
0 : 1
Завершен
Монако
25'
Г. Бочилия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Монако
90'
+2
Желтая карточка
К. Жан
Желтая карточка
Д. Карлос
89'
89'
Желтая карточка
Д. Субашич
87'
Желтая карточка
К. Глик
Желтая карточка
Г. Жилле
83'
Замена
А. Эланди
️️️️
А. Арит
83'
81'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
А. Траоре
72'
Замена
В. Жермен
️️️️
И. Кавалейру
Замена
Я. Бамму
️️️️
К. Сигторссон
71'
67'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Г. Бочилия
34'
Желтая карточка
М. Тиссеран
25'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бочилия
Замена
А. Качаниклич
️️️️
Ж. Илоки
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Реми Риу
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
77
Амин Арит
АП
21
Валантен Ронжье
ПП
6
Николай Томсен
ЛФ
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
20
Жюль Илоки
РФ
Главный тренер
Рене Жирар
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Адама Траоре
ПП
10
Корентен Жан
ЛФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
21
Габриэль Бочилия
РФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
47
Алексис Эланди
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Монако
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
18
Тома Лемар
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
4-2-1-3
1
Риу
6
Лима
4
Вискаррондо
34
Карлос
15
Дюбуа
30
Жилле
21
Ронжье
77
Арит
6
Томсен
30
Сигторссон
20
Илоки
4-1-2-3
1
Субашич
15
Глик
22
Диалло
32
Тиссеран
23
Менди
96
Н'Дорам
10
Траоре
8
Моутинью
21
Бочилия
8
Иван Кавалейру
10
Жан
77
Арит
47
Эланди
47
Эланди
77
Арит
20
Илоки
20
Качаниклич
20
Качаниклич
20
Илоки
30
Сигторссон
18
Бамму
18
Бамму
30
Сигторссон
21
Бочилия
18
Лемар
18
Лемар
21
Бочилия
10
Траоре
8
Бакайоко
8
Бакайоко
10
Траоре
8
Иван Кавалейру
98
Жермен
98
Жермен
8
Иван Кавалейру
Остались в запасе
Нант
Монако
22
Энок Кватен
ПЗ
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
Главный тренер
Рене Жирар
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
8
Набиль Дирар
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
Остались в запасе
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
8
Набиль Дирар
ЦП
Главный тренер
Рене Жирар
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Нант - Монако
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Новости команд
Все
Нант
Монако
Глушаков назвал футболиста, определяющего игру сборной России
Вчера, 22:27
Стала известна степень серьезности травмы Головина
12 ноября
2
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Глушаков назвал футболиста, определяющего игру сборной России
Вчера, 22:27
Стала известна степень серьезности травмы Головина
12 ноября
2
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+