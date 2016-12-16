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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Нант
Анжер - Нант: обзор матча 16 декабря 2016
Анжер
16.12.2016, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 18 тур
0 : 2
Завершен
Нант
18'
Г. Жилле
48'
А. Арит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Нант
87'
Замена
Я. Бамму
️️️️
М. Степински
81'
Замена
В. Моимбе
️️️️
А. Арит
78'
Замена
В. Ронжье
️️️️
К. Джиджи
Замена
Ж. Суну
️️️️
К. Токо Экамби
63'
62'
Желтая карточка
М. Степински
55'
Желтая карточка
Ж. Илоки
Замена
Н. Пепе
️️️️
Ж. Саихи
51'
48'
ГОЛ! 0:2!
А. Арит
Пас отдал
Ж. Илоки
Желтая карточка
Ш. Ндойе
29'
24'
Желтая карточка
О. Вискаррондо
Замена
П. Мартинес
️️️️
Й. Эндрю
18'
18'
ГОЛ! 0:1!
Г. Жилле
Пас отдал
М. Степински
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
23
Жамель Саихи
ЦП
17
Шейх Ндойе
ПП
9
Карл Токо Экамби
ЛФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Нант
1
Реми Риу
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Жюль Илоки
ПП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
91
Жилль Суну
ЦФ
27
Феребори Доре
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Нант
1
Кентен Браа
ВР
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
19
Фернандо Аристегита
ЦФ
47
Алексис Эланди
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
4-1-3-2
1
Петрич
29
Томас
8
Траоре
21
Эндрю
15
Мансе
7
Сантамария
15
Капелле
23
Саихи
17
Ндойе
9
Экамби
18
Дьедиу
3-2-2-1-2
1
Риу
6
Лима
4
Вискаррондо
34
Карлос
15
Дюбуа
26
Джиджи
20
Илоки
30
Жилле
77
Арит
14
Степински
22
Сала
21
Эндрю
18
Мартинес
18
Мартинес
21
Эндрю
9
Экамби
91
Суну
91
Суну
9
Экамби
23
Саихи
19
Пепе
19
Пепе
23
Саихи
77
Арит
13
Моимбе
13
Моимбе
77
Арит
26
Джиджи
21
Ронжье
21
Ронжье
26
Джиджи
14
Степински
18
Бамму
18
Бамму
14
Степински
Остались в запасе
Анжер
Нант
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Антони Мандре
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
27
Феребори Доре
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
19
Фернандо Аристегита
ЦФ
1
Кентен Браа
ВР
47
Алексис Эланди
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Антони Мандре
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
27
Феребори Доре
ЦФ
Остались в запасе
19
Фернандо Аристегита
ЦФ
1
Кентен Браа
ВР
47
Алексис Эланди
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Анжер - Нант
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Амаури Делеру
Стадион:
Стад Раймон Копа
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