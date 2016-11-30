Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Лион
Нант - Лион: обзор матча 30 ноября 2016
Нант
30.11.2016, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 15 тур
0 : 6
Завершен
Лион
16'
К. Толиссо
39'
А. Ляказетт (П)
41'
М. Гоналон
60'
М. Вальбуэна
75'
М. Дьякаби
81'
Н. Фекир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Лион
81'
ГОЛ! 0:6!
Н. Фекир
Пас отдал
С. Дардер
76'
Замена
Д. Ферри
️️️️
М. Гоналон
75'
ГОЛ! 0:5!
М. Дьякаби
Пас отдал
М. Вальбуэна
Замена
В. Моимбе
️️️️
Г. Жилле
72'
69'
Замена
М. Корне
️️️️
Р. Геззаль
67'
Желтая карточка
М. Гоналон
63'
Замена
Н. Фекир
️️️️
А. Ляказетт
60'
ГОЛ! 0:4!
М. Вальбуэна
Пас отдал
С. Дардер
Замена
Э. Сала
️️️️
Н. Томсен
58'
Замена
Ж. Илоки
️️️️
А. Качаниклич
53'
41'
ГОЛ! 0:3!
М. Гоналон
39'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Ляказетт
Желтая карточка
О. Вискаррондо
38'
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Толиссо
Пас отдал
Рафаэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Реми Риу
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
20
Александер Качаниклич
ЦП
77
Амин Арит
АП
6
Николай Томсен
АП
30
Гийом Жилле
ПП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Рене Жирар
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Серхи Дардер
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
18
Рашид Геззаль
РФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
25
Жорди Гаспар
ПП
4-1-2-2-1
1
Риу
34
Карлос
4
Вискаррондо
6
Лима
15
Дюбуа
7
Туре
20
Качаниклич
30
Жилле
6
Томсен
77
Арит
14
Степински
4-1-2-1-2
1
Лопеш
2
Рафаэл
2
Янга-Мбива
4
Дьякаби
31
Рыбус
25
Гоналон
10
Дардер
8
Толиссо
28
Вальбуэна
18
Геззаль
91
Ляказетт
30
Жилле
13
Моимбе
13
Моимбе
30
Жилле
20
Качаниклич
20
Илоки
20
Илоки
20
Качаниклич
6
Томсен
22
Сала
22
Сала
6
Томсен
18
Геззаль
70
Корне
70
Корне
18
Геззаль
25
Гоналон
4
Ферри
4
Ферри
25
Гоналон
91
Ляказетт
10
Фекир
10
Фекир
91
Ляказетт
Остались в запасе
Нант
Лион
22
Энок Кватен
ПЗ
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Рене Жирар
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
25
Жорди Гаспар
ПП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
25
Жорди Гаспар
ПП
Главный тренер
Рене Жирар
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Нант - Лион
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Новости команд
Все
Нант
Лион
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+