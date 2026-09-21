Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Алекс Мацукатов - статистика

Амкар-Пермь
11 января 1999 (27)
#15 | Полузащитник
180 см | 75 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.08.2026
Зенит-2
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Амкар-Пермь
11
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.06.2026
Динамо Вл
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
75' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Тюмень
0 : 0
24.05.2026
Амкар-Пермь
80' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 2
20.05.2026
Зенит-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Амкар-Пермь
0 : 2
16.05.2026
Динамо Киров
84' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Динамо Бр
2 : 0
10.05.2026
Амкар-Пермь
1' - 79'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
02.05.2026
Динамо Ставрополь
64' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Амкар-Пермь
3 : 2
18.04.2026
Алания
69' - 90'
88'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Кубань
0 : 0
11.04.2026
Амкар-Пермь
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Амкар-Пермь
2 : 0
05.04.2026
Тюмень
76' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Зенит-2
5 : 2
01.04.2026
Амкар-Пермь
63' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Амкар-Пермь
1 : 1
21.03.2026
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Динамо Ставрополь
0 : 2
14.03.2026
Амкар-Пермь
83' - 90'
Главные новости
Карпин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»-2026
18:50
Иванов отреагировал на резонансное высказывание единоросса Колесникова
18:41
Уволенного из «Ростова» Альбу назвали «жуликом»: «Я просто поражаюсь, кто к нам приезжает»
18:30
3
Карпин ответил на вопрос о снятии бана со сборной России
18:24
Хусанов может уйти из «Ман Сити» в другой топ-клуб АПЛ
18:15
ФотоРуни мощно преобразился: как теперь выглядит легенда английского футбола
17:53
3
41-летний Роналду объяснил, почему не завершил карьеру в сборной Португалии
17:31
3
Стало известно, кто возглавит «Рубин» в случае увольнения Артиги
17:17
1
«Козлы, если вы не выиграете, я вас всех поубиваю»: Бубнов – о мотивации футболистов от Евсеева
16:57
1
Реакция Мостового на увольнение Альбы из «Ростова»
16:49
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+