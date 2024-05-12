Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жером Гондорф - статистика

Завершил карьеру
26 июня 1988 (38), Карлсруэ
#8 | Полузащитник
175 см
Германия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карлсруэ
28
1
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Карлсруэ
1 : 2
12.05.2024
Ганновер-96
1' - 85'
83'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Нюрнберг
0 : 1
28.04.2024
Карлсруэ
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Карлсруэ
3 : 2
21.04.2024
Герта
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Падерборн
1 : 1
13.04.2024
Карлсруэ
1' - 76'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Карлсруэ
2 : 1
06.04.2024
Санкт-Паули
1' - 90'
80'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Шальке-04
0 : 0
31.03.2024
Карлсруэ
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Карлсруэ
7 : 0
17.03.2024
Магдебург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Хольштайн
1 : 0
09.03.2024
Карлсруэ
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Карлсруэ
4 : 0
02.03.2024
Гройтер Фюрт
1' - 87'
45'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Кайзерслаутерн
0 : 4
24.02.2024
Карлсруэ
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Карлсруэ
2 : 2
17.02.2024
Фортуна
1' - 86'
48'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
2 : 0
10.02.2024
Карлсруэ
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Карлсруэ
2 : 2
02.02.2024
Веен
1' - 73'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Карлсруэ
2 : 1
19.01.2024
Оснабрюк
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Ганновер-96
2 : 2
08.12.2023
Карлсруэ
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Карлсруэ
2 : 2
03.12.2023
Ганза
1' - 70'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Карлсруэ
4 : 1
26.11.2023
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
2 : 2
11.11.2023
Карлсруэ
1' - 90'
81'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 3
05.11.2023
Падерборн
76' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
3 : 0
22.10.2023
Шальке-04
1' - 88'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
1 : 1
07.10.2023
Карлсруэ
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
0 : 2
30.09.2023
Хольштайн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гройтер Фюрт
4 : 3
23.09.2023
Карлсруэ
1' - 69'
18'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Карлсруэ
1 : 1
16.09.2023
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Фортуна
3 : 1
01.09.2023
Карлсруэ
1' - 74'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Карлсруэ
2 : 0
27.08.2023
Айнтрахт
1' - 88'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Карлсруэ
2 : 2
06.08.2023
Гамбург
1' - 90'
59'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Оснабрюк
2 : 3
29.07.2023
Карлсруэ
1' - 90'
Главные новости
Реакция Мостового на увольнение Альбы из «Ростова»
16:49
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
16:16
2
Раскрыты участники Зимнего Кубка РПЛ
15:54
7
Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
4
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
2
ВидеоГоловин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
6
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
13
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
3
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
2
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+