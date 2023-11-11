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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Герта - Карлсруэ
Герта - Карлсруэ: обзор матча 11 ноября 2023
Герта
11.11.2023, суббота, 22:30
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Карлсруэ
29'
Ф. Резе
42'
Ф. Нидерлехнер
10'
Д. Зеефуик (АГ)
81'
Л. Йенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Карлсруэ
90'
+3
Замена
Д. Бурнич
️️️️
М. Ванитцек
85'
Замена
D. Herold
️️️️
Ф. Хайзе
Замена
Д. Шерхант
️️️️
М. Винклер
85'
81'
ГОЛ! 2:2!
Л. Йенсен
Пас отдал
Ж. Гондорф
73'
Желтая карточка
Ф. Хайзе
Замена
А. Бухалакис
️️️️
М. Дардаи
70'
Замена
С. Превляк
️️️️
Ф. Нидерлехнер
69'
64'
Желтая карточка
Л. Йенсен
62'
Замена
Б. Зивзивадзе
️️️️
Ф. Шлюзенер
62'
Замена
M. Thiede
️️️️
Д. Бросински
46'
Замена
Л. Йенсен
️️️️
П. Небель
ГОЛ! 2:1!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
Х. Табакович
42'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Резе
Пас отдал
М. Винклер
29'
10'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Зеефуик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
(К)
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
10
Мартен Винклер
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
11
Фабиан Резе
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Карлсруэ
32
Робин Бормут
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
8
Жером Гондорф
(К)
ЦП
10
Марвин Ванитцек
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
8
Пауль Небель
ПВ
30
Патрик Древес
ЦФ
24
Фабиан Шлюзенер
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
28
Marcel Franke
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
44
Линус Гехтер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
8
Bilal Hussein
ЦП
24
Gustav Christensen
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
Карлсруэ
1
Макс Вайсс
ВР
4
Marcel Beifus
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
22
Christoph Kobald
ЦЗ
13
Marco Thiede
ЦЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
31
Леон Йенсен
ЦП
30
Eren Ozturk
ЦП
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
3-2-4
1
Эрнст
2
Кемпф
41
Клеменс
31
Дардаи
37
Ляйстнер
42
Зеефуик
10
Винклер
9
Табакович
11
Резе
7
Нидерлехнер
3-2-2-4
18
Бросински
16
Хайзе
32
Бормут
8
Гондорф
10
Ванитцек
8
Небель
13
Штиндль
28
31
Матанович
24
Шлюзенер
30
Древес
31
Дардаи
41
Бухалакис
41
Бухалакис
31
Дардаи
7
Нидерлехнер
14
Превляк
14
Превляк
7
Нидерлехнер
10
Винклер
7
Шерхант
7
Шерхант
10
Винклер
16
Хайзе
20
20
16
Хайзе
18
Бросински
13
13
18
Бросински
10
Ванитцек
27
Бурнич
27
Бурнич
10
Ванитцек
8
Небель
31
Йенсен
31
Йенсен
8
Небель
24
Шлюзенер
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
24
Шлюзенер
Остались в запасе
Герта
Карлсруэ
35
Мариус Герсбек
ВР
44
Линус Гехтер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
8
Bilal Hussein
ЦП
24
Gustav Christensen
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
1
Макс Вайсс
ВР
4
Marcel Beifus
ЦЗ
22
Christoph Kobald
ЦЗ
30
Eren Ozturk
ЦП
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Остались в запасе
35
Мариус Герсбек
ВР
44
Линус Гехтер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
8
Bilal Hussein
ЦП
24
Gustav Christensen
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс Вайсс
ВР
4
Marcel Beifus
ЦЗ
22
Christoph Kobald
ЦЗ
30
Eren Ozturk
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Статистика матча Герта - Карлсруэ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Бахер
(Мюнхен)
Стадион:
Олимпиаштадион
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