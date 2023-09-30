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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Карлсруэ - Хольштайн
Карлсруэ - Хольштайн: обзор матча 30 сентября 2023
Карлсруэ
30.09.2023, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Хольштайн
24'
Б. Пихлер
27'
Т. Роте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлсруэ - Хольштайн
90'
+1
Замена
К. Йоханссон
️️️️
Н. Ремберг
87'
Замена
М. Ивежич
️️️️
Ф. Сандер
Замена
Д. Бурнич
️️️️
Л. Йенсен
84'
81'
Желтая карточка
Ф. Порат
Замена
Д. Бросински
️️️️
Р. Бормут
77'
67'
Замена
Ш. Мачино
️️️️
Б. Пихлер
67'
Замена
Й. Меес
️️️️
С. Скрыбски
64'
Желтая карточка
Т. Роте
59'
Желтая карточка
Б. Пихлер
Замена
D. Herold
️️️️
Ф. Хайзе
46'
Замена
Б. Зивзивадзе
️️️️
И. Матанович
46'
Замена
Ф. Шлюзенер
️️️️
П. Небель
46'
46'
Замена
Ф. Порат
️️️️
B. Simakala
34'
Пенальти не реализован!
С. Скрыбски
27'
ГОЛ! 0:2!
Т. Роте
Пас отдал
Л. Холтби
24'
ГОЛ! 0:1!
Б. Пихлер
21'
Желтая карточка
B. Simakala
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлсруэ
2
Себастьян Юнг
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
31
Леон Йенсен
ЦП
10
Марвин Ванитцек
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
8
Пауль Небель
ПВ
31
Игор Матанович
ЦФ
30
Патрик Древес
ЦФ
28
Marcel Franke
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Хольштайн
4
Том Роте
ЛЗ
3
Colin Noah Kleine-Bekel
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
21
Николай Ремберг
ЦП
16
Филипп Сандер
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
1
Тимон Вайнер
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
90
Льюис Холтби
ЦФ
Карлсруэ
1
Макс Вайсс
ВР
4
Marcel Beifus
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
13
Marco Thiede
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
24
Фабиан Шлюзенер
ЦФ
Хольштайн
5
Карл Йоханссон
ЦЗ
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦП
33
Томас Дахне
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
3-3-2-3
2
Юнг
32
Бормут
16
Хайзе
8
Гондорф
31
Йенсен
10
Ванитцек
13
Штиндль
8
Небель
28
30
Древес
31
Матанович
3-3-1-4
3
8
Беккер
4
Роте
21
Ремберг
16
Сандер
11
Пихлер
7
Скрыбски
90
Холтби
7
3
Коменда
1
Вайнер
16
Хайзе
20
20
16
Хайзе
32
Бормут
18
Бросински
18
Бросински
32
Бормут
31
Йенсен
27
Бурнич
27
Бурнич
31
Йенсен
31
Матанович
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
31
Матанович
8
Небель
24
Шлюзенер
24
Шлюзенер
8
Небель
21
Ремберг
5
Йоханссон
5
Йоханссон
21
Ремберг
16
Сандер
5
Ивежич
5
Ивежич
16
Сандер
7
27
Порат
27
Порат
7
7
Скрыбски
8
Меес
8
Меес
7
Скрыбски
11
Пихлер
18
Мачино
18
Мачино
11
Пихлер
Остались в запасе
Карлсруэ
Хольштайн
1
Макс Вайсс
ВР
4
Marcel Beifus
ЦЗ
13
Marco Thiede
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
33
Томас Дахне
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс Вайсс
ВР
4
Marcel Beifus
ЦЗ
13
Marco Thiede
ЦЗ
Остались в запасе
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
33
Томас Дахне
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Статистика матча Карлсруэ - Хольштайн
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
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Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
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