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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Карлсруэ - Нюрнберг
Карлсруэ - Нюрнберг: обзор матча 26 ноября 2023
Карлсруэ
26.11.2023, воскресенье, 15:30
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
4 : 1
Завершен
Нюрнберг
1'
П. Небель
70'
Ф. Шлюзенер
89'
Б. Зивзивадзе
90+4'
Б. Зивзивадзе
61'
Д. Узун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлсруэ - Нюрнберг
ГОЛ! 4:1!
Б. Зивзивадзе
Пас отдал
Л. Штиндль
90'
+4
Замена
E. Ozturk
️️️️
С. Юнг
90'
+3
Замена
M. Thiede
️️️️
Ж. Гондорф
90'
+3
Замена
Р. Бормут
️️️️
М. Ванитцек
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
Б. Зивзивадзе
Пас отдал
Ф. Хайзе
89'
84'
Замена
Э. Векессер
️️️️
Б. Голлер
Желтая карточка
M. Beifus
82'
Замена
Б. Зивзивадзе
️️️️
И. Матанович
81'
Замена
Д. Бурнич
️️️️
П. Небель
81'
80'
Желтая карточка
Я. Хорн
77'
Замена
Ф. Локемпер
️️️️
Н. Браун
ГОЛ! 2:1!
Ф. Шлюзенер
Пас отдал
П. Небель
70'
64'
Желтая карточка
Ф. Флик
62'
Замена
Д. Хаяси
️️️️
Л. Шлаймер
62'
Замена
Т. Думан
️️️️
М. Меллер Дели
61'
ГОЛ! 1:1!
Д. Узун
Желтая карточка
П. Небель
60'
46'
Замена
А. Гюрлеен
️️️️
И. Маркес
26'
Желтая карточка
И. Маркес
ГОЛ! 1:0!
П. Небель
Пас отдал
М. Ванитцек
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлсруэ
2
Себастьян Юнг
ЦЗ
4
Marcel Beifus
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
8
Жером Гондорф
(К)
ЦП
10
Марвин Ванитцек
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
8
Пауль Небель
ПВ
30
Патрик Древес
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
24
Фабиан Шлюзенер
ЦФ
28
Marcel Franke
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
11
Натаниэль Браун
ЦЗ
30
Ян Гьямера
ПЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
6
Флориан Флик
ОП
44
Kanji Okunuki
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
42
Джан Узун
ЦФ
37
Лукас Шлаймер
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Карлсруэ
1
Макс Вайсс
ВР
20
David Herold
ЦЗ
13
Marco Thiede
ЦЗ
22
Christoph Kobald
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
30
Eren Ozturk
ЦП
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Нюрнберг
22
Энрико Валентини
ПЗ
8
Тайлан Думан
ЦП
30
Ali Loune
ЦП
25
Carl Klaus
ЦФ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦФ
13
Эрик Векессер
ЦФ
30
Йоханнес Гайс
ЦФ
9
Феликс Локемпер
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
3-2-2-4
2
Юнг
4
16
Хайзе
8
Гондорф
10
Ванитцек
13
Штиндль
8
Небель
30
Древес
28
24
Шлюзенер
31
Матанович
4-1-2-1-2
26
Матениа
30
Гьямера
4
Маркес
11
Браун
38
Хорн
6
Флик
44
17
Дели
14
Голлер
37
Шлаймер
42
Узун
8
Гондорф
13
13
8
Гондорф
10
Ванитцек
32
Бормут
32
Бормут
10
Ванитцек
8
Небель
27
Бурнич
27
Бурнич
8
Небель
2
Юнг
30
30
2
Юнг
31
Матанович
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
31
Матанович
17
Дели
8
Думан
8
Думан
17
Дели
4
Маркес
15
Гюрлеен
15
Гюрлеен
4
Маркес
14
Голлер
13
Векессер
13
Векессер
14
Голлер
11
Браун
9
Локемпер
9
Локемпер
11
Браун
37
Шлаймер
91
Хаяси
91
Хаяси
37
Шлаймер
Остались в запасе
Карлсруэ
Нюрнберг
1
Макс Вайсс
ВР
20
David Herold
ЦЗ
22
Christoph Kobald
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
22
Энрико Валентини
ПЗ
30
Ali Loune
ЦП
25
Carl Klaus
ЦФ
30
Йоханнес Гайс
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Остались в запасе
1
Макс Вайсс
ВР
20
David Herold
ЦЗ
22
Christoph Kobald
ЦЗ
Остались в запасе
22
Энрико Валентини
ПЗ
30
Ali Loune
ЦП
25
Carl Klaus
ЦФ
30
Йоханнес Гайс
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Главный тренер
Борис Шоммерс
Статистика матча Карлсруэ - Нюрнберг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Нюрнберг
- : -
05.12.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
Wildparkstadion, Karlsruhe
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