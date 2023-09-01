Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Фортуна - Карлсруэ
Фортуна - Карлсруэ: обзор матча 01 сентября 2023
Фортуна
01.09.2023, пятница, 19:30
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Карлсруэ
14'
Я. Энгельхардт
55'
Х. Цолис
57'
М. Ванитцек (АГ)
3'
Ф. Шлюзенер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Карлсруэ
88'
Замена
E. Ozturk
️️️️
М. Ванитцек
87'
Замена
D. Herold
️️️️
Ф. Хайзе
Замена
Д. Ястржембски
️️️️
Х. Цолис
85'
Замена
T. Uchino
️️️️
М. Циммерманн
84'
Замена
Д. Гинчек
️️️️
В. Вермей
84'
75'
Желтая карточка
Ф. Хайзе
74'
Замена
Б. Зивзивадзе
️️️️
Ф. Шлюзенер
74'
Замена
Д. Бурнич
️️️️
Ж. Гондорф
Замена
А. Танака
️️️️
С. Аппелькамп
70'
63'
Замена
И. Матанович
️️️️
Л. Йенсен
59'
Желтая карточка
М. Ванитцек
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
М. Ванитцек
57'
ГОЛ! 2:1!
Х. Цолис
Пас отдал
С. Аппелькамп
55'
Замена
E. Iyoha
️️️️
Н. Гавори
46'
45'
+3
Желтая карточка
Л. Йенсен
Желтая карточка
Н. Гавори
35'
ГОЛ! 1:1!
Я. Энгельхардт
14'
3'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Шлюзенер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
16
Янник Энгельхардт
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
8
Синта Аппелькамп
ПВ
9
Венсан Вермей
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Карлсруэ
2
Себастьян Юнг
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
31
Леон Йенсен
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
10
Марвин Ванитцек
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
8
Пауль Небель
ПВ
30
Патрик Древес
ЦФ
28
Marcel Franke
ЦФ
24
Фабиан Шлюзенер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Фортуна
1
Карол Немчински
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
22
Ао Танака
ЦП
8
Emmanuel Iyoha
ЦП
11
Йона Немец
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Карлсруэ
1
Макс Вайсс
ВР
4
Marcel Beifus
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
13
Marco Thiede
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
30
Eren Ozturk
ЦП
31
Игор Матанович
ЦФ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
4-3-2-1
33
Кастенмайер
5
Зиберт
30
34
Гавори
25
Циммерманн
16
Энгельхардт
8
Йоуханнессон
30
Клаус
17
Цолис
8
Аппелькамп
9
Вермей
3-3-2-3
2
Юнг
16
Хайзе
32
Бормут
31
Йенсен
8
Гондорф
10
Ванитцек
8
Небель
13
Штиндль
24
Шлюзенер
28
30
Древес
25
Циммерманн
22
22
25
Циммерманн
8
Аппелькамп
22
Танака
22
Танака
8
Аппелькамп
34
Гавори
8
8
34
Гавори
17
Цолис
27
Ястржембски
27
Ястржембски
17
Цолис
9
Вермей
10
Гинчек
10
Гинчек
9
Вермей
16
Хайзе
20
20
16
Хайзе
8
Гондорф
27
Бурнич
27
Бурнич
8
Гондорф
10
Ванитцек
30
30
10
Ванитцек
31
Йенсен
31
Матанович
31
Матанович
31
Йенсен
24
Шлюзенер
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
24
Шлюзенер
Остались в запасе
Фортуна
Карлсруэ
1
Карол Немчински
ВР
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
11
Йона Немец
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
1
Макс Вайсс
ВР
4
Marcel Beifus
ЦЗ
13
Marco Thiede
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Остались в запасе
1
Карол Немчински
ВР
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
11
Йона Немец
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс Вайсс
ВР
4
Marcel Beifus
ЦЗ
13
Marco Thiede
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
Главный тренер
Уве Реслер
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Статистика матча Фортуна - Карлсруэ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Новости команд
Все
Фортуна
Карлсруэ
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13 августа
2
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
2024.08.01 16:40
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
2024.05.28 08:17
1
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
2024.08.01 16:40
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
2024.05.28 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
2024.04.03 23:35
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
2024.04.03 10:33
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
2024.04.03 09:34
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13 августа
2
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
2021.10.27 21:39
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+