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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Карлсруэ - Гамбург
Карлсруэ - Гамбург: обзор матча 06 августа 2023
Карлсруэ
06.08.2023, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Гамбург
14'
Ф. Шлюзенер
90+5'
Б. Зивзивадзе
61'
Л. Бенеш
66'
Р. Глатцель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлсруэ - Гамбург
ГОЛ! 2:2!
Б. Зивзивадзе
90'
+5
90'
+3
Замена
М. Мухайм
️️️️
Б. Джатта
Замена
S. Marino
️️️️
С. Юнг
90'
90'
Замена
Э. Кран
️️️️
И. Ферай
Замена
Д. Бурнич
️️️️
П. Небель
79'
Замена
Б. Зивзивадзе
️️️️
T. Rossmann
79'
Желтая карточка
Ф. Хайзе
73'
66'
ГОЛ! 1:2!
Р. Глатцель
Пас отдал
Л. Бенеш
61'
ГОЛ! 1:1!
Л. Бенеш
Желтая карточка
Ж. Гондорф
59'
55'
Замена
Б. Джатта
️️️️
Л. Озтюнали
55'
Замена
Ж. Домпе
️️️️
Р. Кенигсдорффер
55'
Замена
С. Амбросиус
️️️️
Г. Рамуш
Желтая карточка
П. Небель
49'
42'
Желтая карточка
Д. Хаджикадунич
ГОЛ! 1:0!
Ф. Шлюзенер
Пас отдал
Ф. Хайзе
14'
6'
Желтая карточка
Г. Рамуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлсруэ
2
Себастьян Юнг
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
10
Марвин Ванитцек
ЦП
11
Tim Rossmann
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
8
Пауль Небель
ПВ
24
Фабиан Шлюзенер
ЦФ
30
Патрик Древес
ЦФ
28
Marcel Franke
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
28
Йонас Мефферт
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Карлсруэ
1
Макс Вайсс
ВР
4
Marcel Beifus
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
13
Marco Thiede
ЦЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
31
Леон Йенсен
ЦП
30
Eren Ozturk
ЦП
30
Stefano Marino
ЦФ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Гамбург
31
Матео Рааб
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
25
Николас Оливейра Кисиловски
ПЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
5
Элайджа Кран
ОП
39
Omar Megeed
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
5
Стефан Амбросиус
ЦФ
90
Андраш Немет
ЦФ
3-3-2-3
2
Юнг
32
Бормут
16
Хайзе
8
Гондорф
10
Ванитцек
11
13
Штиндль
8
Небель
28
30
Древес
24
Шлюзенер
4-4-1-1
1
Фернандес
5
Хейер
5
Рамуш
6
Хаджикадунич
20
ван дер Бремпт
21
Озтюнали
28
Мефферт
8
Бенеш
10
Ферай
11
Кенигсдорффер
19
Глатцель
8
Небель
27
Бурнич
27
Бурнич
8
Небель
2
Юнг
30
30
2
Юнг
11
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
11
Джатта
28
Мухайм
28
Мухайм
Джатта
10
Ферай
5
Кран
5
Кран
10
Ферай
11
Кенигсдорффер
91
Домпе
91
Домпе
11
Кенигсдорффер
21
Озтюнали
18
Джатта
18
Джатта
21
Озтюнали
5
Рамуш
5
Амбросиус
5
Амбросиус
5
Рамуш
Остались в запасе
Карлсруэ
Гамбург
1
Макс Вайсс
ВР
4
Marcel Beifus
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
13
Marco Thiede
ЦЗ
31
Леон Йенсен
ЦП
30
Eren Ozturk
ЦП
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
31
Матео Рааб
ВР
25
Николас Оливейра Кисиловски
ПЗ
39
Omar Megeed
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Остались в запасе
1
Макс Вайсс
ВР
4
Marcel Beifus
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
13
Marco Thiede
ЦЗ
31
Леон Йенсен
ЦП
30
Eren Ozturk
ЦП
Остались в запасе
31
Матео Рааб
ВР
25
Николас Оливейра Кисиловски
ПЗ
39
Omar Megeed
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Главный тренер
Тим Вальтер
Статистика матча Карлсруэ - Гамбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
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1 : 0
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