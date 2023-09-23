Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Гройтер Фюрт - Карлсруэ
Гройтер Фюрт - Карлсруэ: обзор матча 23 сентября 2023
Гройтер Фюрт
23.09.2023, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
4 : 3
Завершен
Карлсруэ
5'
Т. Лемперле
13'
Д. Абиама
45+6'
Д. Абиама
65'
D. Michalski
7'
Р. Бормут
25'
М. Ванитцек
45+4'
Л. Штиндль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гройтер Фюрт - Карлсруэ
Желтая карточка
Д. Србени
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
Р. Бормут
Замена
Д. Юнг
️️️️
Б. Хргота
90'
+1
Замена
Д. Србени
️️️️
Д. Абиама
90'
79'
Замена
И. Матанович
️️️️
С. Юнг
79'
Замена
D. Herold
️️️️
Ф. Хайзе
74'
Желтая карточка
С. Юнг
Замена
У. Хаддади
️️️️
Н. Гисельман
72'
Замена
Л. Петков
️️️️
Т. Лемперле
72'
69'
Замена
Б. Зивзивадзе
️️️️
Ж. Гондорф
69'
Замена
Д. Бросински
️️️️
П. Небель
ГОЛ! 4:3!
D. Michalski
Пас отдал
Т. Лемперле
65'
Вторая желтая
Ю. Грин
56'
Замена
Р. Вагнер
️️️️
О. Киомурцоглу
54'
46'
Замена
Д. Бурнич
️️️️
Л. Йенсен
ГОЛ! 3:3!
Д. Абиама
Пас отдал
С. Аста
45'
+6
45'
+4
ГОЛ! 2:3!
Л. Штиндль
Пас отдал
С. Юнг
Желтая карточка
Ю. Грин
42'
36'
Желтая карточка
М. Ванитцек
25'
ГОЛ! 2:2!
М. Ванитцек
Пас отдал
Ф. Хайзе
19'
Желтая карточка
Л. Йенсен
18'
Желтая карточка
Ж. Гондорф
ГОЛ! 2:1!
Д. Абиама
13'
7'
ГОЛ! 1:1!
Р. Бормут
Пас отдал
П. Небель
ГОЛ! 1:0!
Т. Лемперле
Пас отдал
Ю. Грин
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
40
Йонас Урбиг
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
66
Maximilian Dietz
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
18
Диксон Абиама
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Карлсруэ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
31
Леон Йенсен
ЦП
10
Марвин Ванитцек
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
8
Пауль Небель
ПВ
28
Marcel Franke
ЦФ
30
Патрик Древес
ЦФ
24
Фабиан Шлюзенер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Гройтер Фюрт
1
Андреас Линде
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
25
Лукас Петков
ПВ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Карлсруэ
1
Макс Вайсс
ВР
4
Marcel Beifus
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
13
Marco Thiede
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
31
Игор Матанович
ЦФ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
4-1-2-3
40
Урбиг
17
Гисельман
27
Иттер
4
2
Аста
14
Киомурцоглу
66
37
Грин
10
Хргота
19
Лемперле
18
Абиама
3-3-2-3
16
Хайзе
32
Бормут
2
Юнг
8
Гондорф
31
Йенсен
10
Ванитцек
8
Небель
13
Штиндль
24
Шлюзенер
30
Древес
28
17
Гисельман
4
Хаддади
4
Хаддади
17
Гисельман
10
Хргота
21
Юнг
21
Юнг
10
Хргота
14
Киомурцоглу
18
Вагнер
18
Вагнер
14
Киомурцоглу
19
Лемперле
25
Петков
25
Петков
19
Лемперле
18
Абиама
7
Србени
7
Србени
18
Абиама
16
Хайзе
20
20
16
Хайзе
8
Небель
18
Бросински
18
Бросински
8
Небель
31
Йенсен
27
Бурнич
27
Бурнич
31
Йенсен
2
Юнг
31
Матанович
31
Матанович
2
Юнг
8
Гондорф
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
8
Гондорф
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Карлсруэ
1
Андреас Линде
ВР
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
14
Йомейн Консбрух
ЦП
9
Арминдо Зиб
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
1
Макс Вайсс
ВР
4
Marcel Beifus
ЦЗ
13
Marco Thiede
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
14
Йомейн Консбрух
ЦП
9
Арминдо Зиб
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс Вайсс
ВР
4
Marcel Beifus
ЦЗ
13
Marco Thiede
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Статистика матча Гройтер Фюрт - Карлсруэ
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Новости команд
Все
Гройтер Фюрт
Карлсруэ
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13 августа
2
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место
2022.05.07 19:05
1
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
2022.04.23 18:36
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место
2022.05.07 19:05
1
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
2022.04.23 18:36
Азмун забил дебютный гол за «Байер»
2022.04.23 17:32
4
Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»
2022.03.19 19:28
3
Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1
2022.03.13 23:18
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13 августа
2
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
2021.10.27 21:39
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+