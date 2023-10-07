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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Магдебург - Карлсруэ
Магдебург - Карлсруэ: обзор матча 07 октября 2023
Магдебург
07.10.2023, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Карлсруэ
49'
Л. Кастаньос
11'
Ф. Шлюзенер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Магдебург - Карлсруэ
90'
+4
Замена
D. Herold
️️️️
П. Небель
86'
Замена
Б. Зивзивадзе
️️️️
Ф. Шлюзенер
Замена
A. Nollenberger
️️️️
A. Arslan
78'
65'
Замена
И. Матанович
️️️️
Л. Штиндль
ГОЛ! 1:1!
Л. Кастаньос
Пас отдал
A. Arslan
49'
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
Л. Шулер
46'
Замена
К. Кремпицки
️️️️
А. Конде
46'
46'
Замена
Л. Йенсен
️️️️
Д. Бросински
Замена
T. Ito
️️️️
Х. Чека
46'
46'
Замена
M. Thiede
️️️️
С. Юнг
Желтая карточка
К. Пиччини
42'
38'
Желтая карточка
М. Ванитцек
36'
Желтая карточка
M. Franke
Желтая карточка
A. Arslan
28'
Желтая карточка
Л. Шулер
26'
11'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Шлюзенер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Магдебург
8
Silas Gnaka
ЦЗ
19
Леон Белл Белл
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
23
Даниэль Эльфадли
ЦП
6
Амара Конде
ЦП
30
Хасон Чека
ПВ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
1
Dominik Reimann
ЦФ
15
Даниэль Хебер
ЦФ
18
Лука Шулер
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Карлсруэ
2
Себастьян Юнг
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
10
Марвин Ванитцек
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
8
Пауль Небель
ПВ
30
Патрик Древес
ЦФ
28
Marcel Franke
ЦФ
24
Фабиан Шлюзенер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Магдебург
30
Noah Kruth
ВР
4
Анди Хоти
ЦЗ
4
Элдин Дзогович
ЦЗ
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
17
Alexander Nollenberger
ЦП
10
Ксавье Амаечи
ПВ
13
Коннор Кремпицки
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
Карлсруэ
1
Макс Вайсс
ВР
4
Marcel Beifus
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
13
Marco Thiede
ЦЗ
31
Леон Йенсен
ЦП
27
Дзенис Бурнич
ЦП
27
Luis Dettling
ЦП
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
4-2-1-4
12
Пиччини
8
19
Белл Белл
7
Бокхорн
23
Эльфадли
6
Конде
30
Чека
70
18
Шулер
15
Хебер
1
4-2-2-3
18
Бросински
32
Бормут
16
Хайзе
2
Юнг
8
Гондорф
10
Ванитцек
8
Небель
13
Штиндль
24
Шлюзенер
28
30
Древес
70
17
17
70
6
Конде
13
Кремпицки
13
Кремпицки
6
Конде
18
Шулер
9
Кастаньос
9
Кастаньос
18
Шулер
30
Чека
17
17
30
Чека
8
Небель
20
20
8
Небель
2
Юнг
13
13
2
Юнг
18
Бросински
31
Йенсен
31
Йенсен
18
Бросински
24
Шлюзенер
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
24
Шлюзенер
13
Штиндль
31
Матанович
31
Матанович
13
Штиндль
Остались в запасе
Магдебург
Карлсруэ
30
Noah Kruth
ВР
4
Анди Хоти
ЦЗ
4
Элдин Дзогович
ЦЗ
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
10
Ксавье Амаечи
ПВ
Главный тренер
Петрик Сандер
1
Макс Вайсс
ВР
4
Marcel Beifus
ЦЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
27
Luis Dettling
ЦП
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Остались в запасе
30
Noah Kruth
ВР
4
Анди Хоти
ЦЗ
4
Элдин Дзогович
ЦЗ
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
10
Ксавье Амаечи
ПВ
Остались в запасе
1
Макс Вайсс
ВР
4
Marcel Beifus
ЦЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
27
Luis Dettling
ЦП
Главный тренер
Петрик Сандер
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Статистика матча Магдебург - Карлсруэ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
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6 : 1
24.10.2026
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