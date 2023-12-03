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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Карлсруэ - Ганза
Карлсруэ - Ганза: обзор матча 03 декабря 2023
Карлсруэ
03.12.2023, воскресенье, 15:30
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Ганза
44'
И. Матанович
81'
Б. Зивзивадзе
16'
Ж. Брумадо
34'
Д. Россбах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлсруэ - Ганза
90'
+2
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
К. Прегер
90'
Замена
N. Fröling
️️️️
С. Ингелссон
86'
Желтая карточка
К. Прегер
Замена
M. Thiede
️️️️
С. Юнг
84'
Желтая карточка
M. Franke
83'
ГОЛ! 2:2!
Б. Зивзивадзе
81'
79'
Замена
К. Шумахер
️️️️
S. Rhein
Желтая карточка
М. Ванитцек
73'
Замена
D. Herold
️️️️
Ф. Хайзе
70'
Замена
Д. Бурнич
️️️️
Ж. Гондорф
70'
Замена
Б. Зивзивадзе
️️️️
Ф. Шлюзенер
62'
Замена
Л. Йенсен
️️️️
П. Небель
62'
ГОЛ! 1:2!
И. Матанович
Пас отдал
Л. Штиндль
44'
34'
ГОЛ! 0:2!
Д. Россбах
Пас отдал
D. Dressel
16'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Брумадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлсруэ
2
Себастьян Юнг
ЦЗ
4
Marcel Beifus
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
8
Жером Гондорф
(К)
ЦП
10
Марвин Ванитцек
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
8
Пауль Небель
ПВ
31
Игор Матанович
ЦФ
30
Патрик Древес
ЦФ
28
Marcel Franke
ЦФ
24
Фабиан Шлюзенер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Ганза
34
Jannis Lang
ЦЗ
5
Oliver Hüsing
ЦЗ
19
Себастьян Василиадис
ЦП
14
Dennis Dressel
ЦП
8
Simon Rhein
ЦП
10
Кай Прегер
ЦФ
25
Маркус Колке
ЦФ
4
Дамиан Россбах
ЦФ
19
Александер Россипал
ЦФ
6
Сванте Ингелссон
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Карлсруэ
1
Макс Вайсс
ВР
20
David Herold
ЦЗ
13
Marco Thiede
ЦЗ
22
Christoph Kobald
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
31
Леон Йенсен
ЦП
27
Дзенис Бурнич
ЦП
30
Eren Ozturk
ЦП
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Ганза
1
Нильс Кербер
ВР
29
Felix Ruschke
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
10
Кевин Шумахер
ЛВ
9
Сарпит Сингх
ЦП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
16
Nils Fröling
ЦФ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
3-2-2-4
2
Юнг
4
16
Хайзе
8
Гондорф
10
Ванитцек
13
Штиндль
8
Небель
31
Матанович
24
Шлюзенер
28
30
Древес
2-3-5
34
5
19
Василиадис
14
8
25
Колке
74
Брумадо
6
Ингелссон
19
Россипал
4
Россбах
16
Хайзе
20
20
16
Хайзе
2
Юнг
13
13
2
Юнг
8
Небель
31
Йенсен
31
Йенсен
8
Небель
8
Гондорф
27
Бурнич
27
Бурнич
8
Гондорф
24
Шлюзенер
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
24
Шлюзенер
8
10
Шумахер
10
Шумахер
8
10
Прегер
9
Переа
9
Переа
10
Прегер
6
Ингелссон
16
16
6
Ингелссон
Остались в запасе
Карлсруэ
Ганза
1
Макс Вайсс
ВР
22
Christoph Kobald
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
30
Eren Ozturk
ЦП
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
1
Нильс Кербер
ВР
29
Felix Ruschke
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
9
Сарпит Сингх
ЦП
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Остались в запасе
1
Макс Вайсс
ВР
22
Christoph Kobald
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
30
Eren Ozturk
ЦП
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
29
Felix Ruschke
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
9
Сарпит Сингх
ЦП
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Главный тренер
Алоис Шварц
Статистика матча Карлсруэ - Ганза
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Wildparkstadion, Karlsruhe
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