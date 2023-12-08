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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Ганновер-96 - Карлсруэ
Ганновер-96 - Карлсруэ: обзор матча 08 декабря 2023
Ганновер-96
08.12.2023, пятница, 20:30
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Карлсруэ
72'
А. Фогльзаммер
90+1'
С. Муроя
11'
М. Хальстенберг (АГ)
53'
Л. Штиндль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганновер-96 - Карлсруэ
90'
+2
Замена
C. Kobald
️️️️
И. Матанович
ГОЛ! 2:2!
С. Муроя
90'
+1
Желтая карточка
К. Скотт
87'
Замена
К. Скотт
️️️️
Ф. Кунце
79'
76'
Замена
Д. Бурнич
️️️️
Л. Йенсен
76'
Замена
Ф. Шлюзенер
️️️️
Б. Зивзивадзе
ГОЛ! 1:2!
А. Фогльзаммер
72'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Н. Тресольди
62'
Замена
С. Эрнст
️️️️
E. Leopold
62'
53'
ГОЛ! 0:2!
Л. Штиндль
Пас отдал
И. Матанович
Замена
М. Кристиансен
️️️️
Б. Арри-Мби
46'
11'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Хальстенберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
(К)
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Деррик Кен
ЛЗ
5
Фил Нойман
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
2
Сеи Муроя
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
8
Enzo Leopold
ЦП
29
Kolja Oudenne
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
7
Николо Тресольди
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Карлсруэ
2
Себастьян Юнг
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
4
Marcel Beifus
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
31
Леон Йенсен
ЦП
8
Жером Гондорф
(К)
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
8
Пауль Небель
ПВ
30
Патрик Древес
ЦФ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Ганновер-96
30
Лео Вайнкауф
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
15
Себастьян Эрнст
ЦП
26
Antonio Foti
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Карлсруэ
25
Kai Eisele
ВР
1
Макс Вайсс
ВР
22
Christoph Kobald
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
13
Marco Thiede
ЦЗ
30
Eren Ozturk
ЦП
27
Дзенис Бурнич
ЦП
24
Фабиан Шлюзенер
ЦФ
3-3-1-3
20
Цилер
23
Хальстенберг
5
Нойман
26
Арри-Мби
17
Кен
6
Кунце
2
Муроя
8
7
Тресольди
7
Нильсен
29
4-2-2-3
32
Бормут
4
16
Хайзе
2
Юнг
31
Йенсен
8
Гондорф
8
Небель
13
Штиндль
31
Матанович
11
Зивзивадзе
30
Древес
26
Арри-Мби
13
Кристиансен
13
Кристиансен
26
Арри-Мби
8
15
Эрнст
15
Эрнст
8
6
Кунце
10
Скотт
10
Скотт
6
Кунце
7
Тресольди
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
7
Тресольди
31
Матанович
22
22
31
Матанович
31
Йенсен
27
Бурнич
27
Бурнич
31
Йенсен
11
Зивзивадзе
24
Шлюзенер
24
Шлюзенер
11
Зивзивадзе
Остались в запасе
Ганновер-96
Карлсруэ
30
Лео Вайнкауф
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
26
Antonio Foti
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
25
Kai Eisele
ВР
1
Макс Вайсс
ВР
20
David Herold
ЦЗ
13
Marco Thiede
ЦЗ
30
Eren Ozturk
ЦП
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Остались в запасе
30
Лео Вайнкауф
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
26
Antonio Foti
ЦП
Остались в запасе
25
Kai Eisele
ВР
1
Макс Вайсс
ВР
20
David Herold
ЦЗ
13
Marco Thiede
ЦЗ
30
Eren Ozturk
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Статистика матча Ганновер-96 - Карлсруэ
1
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
2
Нарушения
5
6
Офсайды
2
2
Количество передач
279
164
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
64
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Florian Lechner, Germany
Стадион:
Heinz-von-Heiden-Arena, Hannover
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