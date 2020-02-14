Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Петр Троховски - статистика

Завершил карьеру
22 марта 1984 (42)
#15 | Полузащитник
168 см | 63 кг
Германия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аугсбург
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
1 : 3
14.02.2016
Бавария
1' - 55'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Ингольштадт
2 : 1
06.02.2016
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Аугсбург
0 : 0
30.01.2016
Айнтрахт
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Герта
0 : 0
23.01.2016
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Гамбург
0 : 1
19.12.2015
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Аугсбург
2 : 1
13.12.2015
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Кельн
0 : 1
05.12.2015
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Аугсбург
0 : 0
29.11.2015
Вольфсбург
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
3 : 3
31.10.2015
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия Д
5 : 1
25.10.2015
Аугсбург
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Аугсбург
0 : 2
17.10.2015
Дармштадт
60' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
1 : 1
04.10.2015
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 3
26.09.2015
Хоффенхайм
79' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
4 : 2
23.09.2015
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Аугсбург
2 : 0
20.09.2015
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Бавария
2 : 1
12.09.2015
Аугсбург
Был в запасе
Главные новости
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
10
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
7
РПЛ. «Рубин» спас ничью с «Родиной» – 1:1
20:26
РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Факелом» благодаря голу на 91-й минуте
20:25
92
Сборная России может сыграть с участником плей-офф ЧМ-2026
19:41
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+