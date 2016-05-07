Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Станислав Кулиш - статистика

Завершил карьеру
8 февраля 1989 (37), Днепропетровск
#7 | Полузащитник
182 см | 75 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Металлист
9
0
0
0
0
Александрия
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Волынь
0 : 0
29.04.2016
Александрия
79' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Александрия
2 : 0
16.04.2016
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Карпаты
2 : 2
10.04.2016
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Александрия
0 : 2
02.04.2016
Динамо К
1' - 56'
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Черноморец
1 : 2
19.03.2016
Александрия
1' - 76'
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Александрия
0 : 0
12.03.2016
Олимпик
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Сталь
2 : 2
05.03.2016
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Карпаты
1 : 1
07.11.2015
Металлист
73' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Олимпик
3 : 0
18.10.2015
Металлист
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Металлист
1 : 1
03.10.2015
Сталь
72' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Металлист
1 : 2
27.09.2015
Днепр
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Металлург
0 : 0
19.09.2015
Металлист
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Металлист
0 : 5
11.09.2015
Шахтер
37' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Ворскла
1 : 0
29.08.2015
Металлист
89' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Металлист
2 : 2
16.08.2015
Говерла
79' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Волынь
2 : 2
07.08.2015
Металлист
90' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Металлист
1 : 1
02.08.2015
Александрия
1' - 57'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Заря
0 : 0
25.07.2015
Металлист
1' - 75'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Металлист
2 : 0
18.07.2015
Карпаты
67' - 90'
Главные новости
Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
ВидеоГоловин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
3
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
10
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
2
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
2
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
2
В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
7
Тедеев прокомментировал вариант с назначением в «Ростов»
13:53
Назван футболист «Зенита», который не показывает даже 50% от своих навыков
13:45
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+