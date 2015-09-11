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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Шахтер
Металлист - Шахтер: обзор матча 11 сентября 2015
Металлист
11.09.2015, пятница, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
0 : 5
Завершен
Шахтер
35'
Я. Ракицкий
39'
А. Тейшейра
53'
А. Кучер
62'
А. Тейшейра (П)
80'
А. Гладкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Шахтер
Желтая карточка
С. Рудыка
86'
80'
ГОЛ! 0:5!
А. Гладкий
Пас отдал
В. Коваленко
73'
Желтая карточка
Тайсон
Замена
Е. Зубейко
️️️️
В. Приёмов
65'
62'
Замена
В. Коваленко
️️️️
Я. Ракицкий
62'
Замена
Бернард
️️️️
Т. Степаненко
62'
Замена
И. Ордец
️️️️
Марлос
62'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
А. Тейшейра
Красная карточка
Д. Рыжук
61'
Желтая карточка
А. Довгий
58'
53'
ГОЛ! 0:3!
А. Кучер
Пас отдал
Я. Ракицкий
39'
ГОЛ! 0:2!
А. Тейшейра
37'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Замена
С. Кулиш
️️️️
А. Беседин
37'
35'
ГОЛ! 0:1!
Я. Ракицкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
23
Сергей Погорелый
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
6
Алексей Довгий
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
9
Сергей Рудыка
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
22
Евгений Зубейко
ПЗ
11
Сергей Барилко
ЦП
7
Станислав Кулиш
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
55
Иван Родич
АП
94
Святослав Козловский
ЦФ
Шахтер
29
Богдан Сарнавский
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
31
Дентиньо
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
3-1-2-4
23
Погорелый
5
Путивцев
78
Курилов
2
Рыжук
55
Нойок
6
Довгий
8
Ковальчук
9
Рудыка
41
Беседин
80
Приёмов
11
Лепа
4-1-1-2-2
30
Пятов
14
Кобин
6
Азеведо
50
Кучер
44
Ракицкий
27
Степаненко
7
Фред
10
Марлос
11
Тейшейра
20
Гладкий
11
Тайсон
80
Приёмов
22
Зубейко
22
Зубейко
80
Приёмов
41
Беседин
7
Кулиш
7
Кулиш
41
Беседин
10
Марлос
18
Ордец
18
Ордец
10
Марлос
44
Ракицкий
21
Коваленко
21
Коваленко
44
Ракицкий
27
Степаненко
11
Бернард
11
Бернард
27
Степаненко
Остались в запасе
Металлист
Шахтер
11
Сергей Барилко
ЦП
94
Святослав Козловский
ЦФ
29
Александр Горяинов
ВР
9
Сергей Назаренко
ЦП
55
Иван Родич
АП
31
Дентиньо
ЦФ
29
Богдан Сарнавский
ВР
17
Максим Малышев
ОП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
11
Сергей Барилко
ЦП
94
Святослав Козловский
ЦФ
29
Александр Горяинов
ВР
9
Сергей Назаренко
ЦП
55
Иван Родич
АП
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
29
Богдан Сарнавский
ВР
17
Максим Малышев
ОП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Металлист - Шахтер
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
ОСК Металлист
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