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Дмитрий Соловьев - статистика

Кубань Холдинг
6 января 1998 (28), Ростов-на-Дону
#17 | Нападающий
182 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ростов (мол)
22
3
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
1 : 0
16.05.2017
Ростов (мол)
1' - 90'
71'
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Ростов (мол)
2 : 0
30.04.2017
Амкар (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Ростов (мол)
0 : 1
24.04.2017
Уфа (мол)
1' - 90'
22'
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
Ростов (мол)
0 : 1
21.04.2017
Спартак М (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
14.04.2017
Ростов (мол)
1' - 90'
68'
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
Локомотив (мол)
4 : 0
08.04.2017
Ростов (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 0
18.03.2017
Ростов (мол)
1' - 73'
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
Ростов (мол)
2 : 4
02.12.2016
Зенит (мол)
65' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
Урал (мол)
0 : 1
30.11.2016
Ростов (мол)
1' - 84'
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
Ростов (мол)
1 : 3
26.11.2016
Анжи (мол)
62' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
Рубин (мол)
2 : 1
17.11.2016
Ростов (мол)
46' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
Амкар (мол)
1 : 2
28.10.2016
Ростов (мол)
46' - 90'
63'
71'
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Уфа (мол)
2 : 3
21.10.2016
Ростов (мол)
71' - 90'
83'
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Спартак М (мол)
1 : 2
15.10.2016
Ростов (мол)
1' - 78'
71'
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Ростов (мол)
2 : 0
02.10.2016
ЦСКА (мол)
1' - 80'
53'
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Ростов (мол)
0 : 4
23.09.2016
Локомотив (мол)
1' - 74'
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Краснодар (мол)
2 : 1
17.09.2016
Ростов (мол)
61' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Ростов (мол)
2 : 0
09.09.2016
Кр. Советов (мол)
1' - 46'
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
28.08.2016
Ростов (мол)
1' - 90'
5'
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
Ростов (мол)
2 : 2
19.08.2016
Томь (мол)
1' - 90'
8'
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
Зенит (мол)
2 : 0
11.08.2016
Ростов (мол)
86' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
Ростов (мол)
2 : 3
06.08.2016
Урал (мол)
46' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
Ростов (мол)
1 : 1
29.07.2016
Оренбург (мол)
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