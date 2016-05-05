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Максим Лысенков - статистика

Завершил карьеру
22 октября 1997 (28)
#65 | Полузащитник
178 см | 68 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уфа (мол)
24
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 0
05.05.2016
Уфа (мол)
1' - 75'
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Уфа (мол)
0 : 3
30.04.2016
Рубин (мол)
1' - 60'
55'
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Краснодар (мол)
2 : 0
23.04.2016
Уфа (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
Уфа (мол)
2 : 2
16.04.2016
Анжи (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
Уфа (мол)
0 : 1
09.04.2016
Ахмат (мол)
1' - 74'
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
Урал (мол)
1 : 0
01.04.2016
Уфа (мол)
1' - 90'
65'
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
Уфа (мол)
0 : 2
18.03.2016
Динамо (мол)
1' - 46'
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
Локомотив (мол)
1 : 0
12.03.2016
Уфа (мол)
46' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
Уфа (мол)
2 : 1
05.03.2016
Мордовия (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
Зенит (мол)
2 : 1
02.12.2015
Уфа (мол)
72' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
Уфа (мол)
1 : 2
27.11.2015
Кубань (мол)
1' - 70'
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
Ростов (мол)
1 : 0
23.11.2015
Уфа (мол)
42' - 85'
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
Уфа (мол)
0 : 0
06.11.2015
Амкар (мол)
46' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
ЦСКА (мол)
1 : 0
30.10.2015
Уфа (мол)
1' - 90'
71'
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
Уфа (мол)
1 : 1
22.10.2015
Кр. Советов (мол)
1' - 90'
30'
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
Рубин (мол)
2 : 1
17.10.2015
Уфа (мол)
1' - 74'
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Уфа (мол)
0 : 0
04.10.2015
Краснодар (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Анжи (мол)
3 : 0
25.09.2015
Уфа (мол)
65' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Ахмат (мол)
1 : 2
18.09.2015
Уфа (мол)
61' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 2
13.09.2015
Урал (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Уфа (мол)
1 : 3
22.08.2015
Локомотив (мол)
81' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Мордовия (мол)
1 : 0
16.08.2015
Уфа (мол)
57' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
Уфа (мол)
1 : 2
08.08.2015
Зенит (мол)
80' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
Кубань (мол)
2 : 2
30.07.2015
Уфа (мол)
78' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
Уфа (мол)
0 : 1
25.07.2015
Ростов (мол)
62' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
Спартак М (мол)
2 : 3
16.07.2015
Уфа (мол)
83' - 90'
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