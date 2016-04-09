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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Уфа (мол) - Ахмат (мол)
Уфа (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 09 апреля 2016
Уфа (мол)
09.04.2016, суббота, 17:30
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
0 : 1
Завершен
Ахмат (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа (мол) - Ахмат (мол)
90'
Замена
К. Магамаев
️️️️
Т. Мальсагов
Замена
М. Криворог
️️️️
А. Филин
84'
79'
Замена
З. Мадаев
️️️️
Ю. Шаипов
Замена
Д. Емельянов
️️️️
М. Лысенков
74'
69'
Замена
А. Абдурахманов
️️️️
Б. Адамов
Замена
Р. Зарипов
️️️️
И. Безденежных
66'
60'
Замена
Ю. Шаипов
️️️️
А. Адамов
60'
Замена
Х. Сайтхаджиев
️️️️
А. Бацуев
Замена
В. Журавлев
️️️️
И. Блинников
60'
57'
Желтая карточка
А. Бацуев
53'
Замена
А. Хусаинов
️️️️
Р. Исаев
40'
Желтая карточка
Х. Исмаилов
Желтая карточка
А. Филин
40'
37'
Желтая карточка
Т. Мальсагов
Замена
А. Валиахметов
️️️️
А. Засеев
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
79
Аль-Хан Самба
ЦП
65
Максим Лысенков
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
66
Илья Блинников
ЦФ
77
Денис Зизенков
ЦФ
Главный тренер
Рустэм Шаймухаметов
Ахмат (мол)
35
Ибрагим-Сайфуллах Газиев
ВР
15
Турпал-Али Мальсагов
ЛЗ
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
38
Имран Альсултанов
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
66
Беслан Адамов
ЦП
53
Билал Умаров
ЦП
49
Халид Исмаилов
ЦП
64
Раджаб Исаев
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Руслан Идигов
Уфа (мол)
52
Руслан Агаев
ВР
83
Егор Романовский
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
94
Азат Валиахметов
ЦП
63
Радмир Зарипов
ЦП
51
Марк Криворог
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
Ахмат (мол)
37
Турпал-Али Дебиров
ВР
92
Халид Сайтхаджиев
ЦЗ
22
Зуйбар Мадаев
ЦЗ
92
Керим Магамаев
ЦЗ
98
Адам Абдурахманов
ЦП
47
Юнус Шаипов
ЦП
39
Али Хусаинов
ЦФ
3-2-3-2
53
Ефимов
57
Хазиев
25
Филин
19
Осипов
13
Засеев
60
Зубарев
79
Самба
65
Лысенков
87
Безденежных
77
Зизенков
66
Блинников
4-1-3-2
35
Газиев
95
Адамов
15
Мальсагов
38
Альсултанов
95
Магомадов
95
Бацуев
66
Адамов
53
Умаров
49
Исмаилов
10
Умаев
64
Исаев
13
Засеев
94
Валиахметов
94
Валиахметов
13
Засеев
66
Блинников
90
Журавлев
90
Журавлев
66
Блинников
87
Безденежных
63
Зарипов
63
Зарипов
87
Безденежных
25
Филин
51
Криворог
51
Криворог
25
Филин
65
Лысенков
99
Емельянов
99
Емельянов
65
Лысенков
66
Адамов
98
Абдурахманов
98
Абдурахманов
66
Адамов
95
Бацуев
92
Сайтхаджиев
92
Сайтхаджиев
95
Бацуев
Шаипов
22
Мадаев
22
Мадаев
Шаипов
64
Исаев
39
Хусаинов
39
Хусаинов
64
Исаев
95
Адамов
47
Шаипов
47
Шаипов
95
Адамов
15
Мальсагов
92
Магамаев
92
Магамаев
15
Мальсагов
Остались в запасе
Уфа (мол)
Ахмат (мол)
83
Егор Романовский
ЦЗ
52
Руслан Агаев
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
Главный тренер
Рустэм Шаймухаметов
37
Турпал-Али Дебиров
ВР
Главный тренер
Руслан Идигов
Остались в запасе
83
Егор Романовский
ЦЗ
52
Руслан Агаев
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
Остались в запасе
37
Турпал-Али Дебиров
ВР
Главный тренер
Рустэм Шаймухаметов
Главный тренер
Руслан Идигов
Статистика матча Уфа (мол) - Ахмат (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Курбатов
(Магнитогорск)
Стадион:
Нефтяник
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