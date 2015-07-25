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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Уфа (мол) - Ростов (мол)
Уфа (мол) - Ростов (мол): обзор матча 25 июля 2015
Уфа (мол)
25.07.2015, суббота, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
0 : 1
Завершен
Ростов (мол)
45+1'
Г. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа (мол) - Ростов (мол)
90'
+2
Замена
Д. Хахалев
️️️️
Г. Козлов
87'
Замена
Д. Машкин
️️️️
А. Сиденко
86'
Желтая карточка
Ф. Кондрюков
Замена
В. Журавлев
️️️️
Р. Хазиев
81'
73'
Замена
Д. Соловьев
️️️️
Е. Стуканов
Замена
А. Пономарев
️️️️
Р. Зарипов
73'
Замена
М. Лысенков
️️️️
С. Кречетов
62'
Замена
И. Безденежных
️️️️
А. Килин
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Г. Козлов
Замена
Е. Романовский
️️️️
Д. Павлов
42'
Замена
Г. Ефимов
️️️️
Р. Агаев
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа (мол)
52
Руслан Агаев
ВР
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
85
Эрик Салихов
ЦЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
5
Дмитрий Павлов
ЦЗ
95
Сергей Кречетов
ЦП
63
Радмир Зарипов
ЦП
50
Сергей Тамразов
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
66
Илья Блинников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
37
Сергей Забродин
ЦП
8
Даниил Остапенко
ЦП
47
Андрей Сиденко
ЦП
8
Евгений Стуканов
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
83
Егор Романовский
ЦЗ
65
Максим Лысенков
ЦП
96
Арсен Бенифанд
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
78
Александр Пономарев
ЦФ
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
75
Алмаз Сальманов
ЦФ
Ростов (мол)
1
Евгений Гошев
ВР
69
Никита Ковалев
ЦЗ
80
Денис Машкин
ЦП
94
Данила Хахалев
ЦП
68
Василий Липин
ЦП
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
4-4-1-1
52
Агаев
48
Морозов
57
Хазиев
5
Павлов
85
Салихов
95
Кречетов
50
Тамразов
5
Фримпонг
63
Зарипов
18
Килин
66
Блинников
4-5-1
82
Суслов
79
Гречкин
53
Христис
60
Кондрюков
45
Лазуткин
15
Шаповалов
8
Остапенко
47
Сиденко
8
Стуканов
37
Забродин
50
Козлов
95
Кречетов
65
Лысенков
65
Лысенков
95
Кречетов
63
Зарипов
78
Пономарев
78
Пономарев
63
Зарипов
5
Павлов
83
Романовский
83
Романовский
5
Павлов
57
Хазиев
90
Журавлев
90
Журавлев
57
Хазиев
52
Агаев
53
Ефимов
53
Ефимов
52
Агаев
18
Килин
87
Безденежных
87
Безденежных
18
Килин
47
Сиденко
80
Машкин
80
Машкин
47
Сиденко
8
Стуканов
17
Соловьев
17
Соловьев
8
Стуканов
50
Козлов
94
Хахалев
94
Хахалев
50
Козлов
Остались в запасе
Уфа (мол)
Ростов (мол)
96
Арсен Бенифанд
ЦП
75
Алмаз Сальманов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
69
Никита Ковалев
ЦЗ
68
Василий Липин
ЦП
1
Евгений Гошев
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
96
Арсен Бенифанд
ЦП
75
Алмаз Сальманов
ЦФ
Остались в запасе
69
Никита Ковалев
ЦЗ
68
Василий Липин
ЦП
1
Евгений Гошев
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Уфа (мол) - Ростов (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Французов
(Нижнекамск)
Стадион:
Динамо
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