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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Уфа (мол)
Урал (мол) - Уфа (мол): обзор матча 01 апреля 2016
Урал (мол)
01.04.2016, пятница, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
1 : 0
Завершен
Уфа (мол)
58'
А. Щербаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Уфа (мол)
Желтая карточка
Э. Гулиев
90'
+4
Вторая желтая
А. Щербаков
90'
+4
89'
Желтая карточка
Д. Зизенков
Желтая карточка
А. Шубин
89'
Замена
П. Власенко
️️️️
Р. Гавтадзе
85'
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
А. Юсупов
77'
Желтая карточка
А. Щербаков
77'
76'
Замена
Р. Зарипов
️️️️
А. Засеев
73'
Замена
А. Самба
️️️️
Р. Хазиев
68'
Замена
И. Блинников
️️️️
С. Кречетов
68'
Замена
А. Валиахметов
️️️️
С. Тамразов
65'
Желтая карточка
М. Лысенков
ГОЛ! 1:0!
А. Щербаков
58'
55'
Замена
Д. Зизенков
️️️️
В. Журавлев
Замена
Д. Билоног
️️️️
В. Кузнецов
46'
36'
Желтая карточка
И. Безденежных
Желтая карточка
Р. Гавтадзе
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
97
Александр Шубин
ВР
40
Максим Горин
ЦЗ
22
Кирилл Кочнев
ЦЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
36
Илья Корелин
ЦП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
52
Роман Шалин
ЦФ
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Погос Галстян
Уфа (мол)
99
Андрей Лунев
ВР
85
Эрик Салихов
ЦЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
5
Дмитрий Павлов
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
65
Максим Лысенков
ЦП
95
Сергей Кречетов
ЦП
50
Сергей Тамразов
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
Главный тренер
Рустэм Шаймухаметов
Урал (мол)
51
Евгений Жариков
ВР
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
55
Павел Власенко
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
69
Андрей Шептий
ЦП
31
Владислав Блинов
ЦП
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
73
Константин Решетников
ЦФ
38
Алексей Гонца
ЦФ
8
Богдан Мишуков
ЦФ
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
83
Егор Романовский
ЦЗ
79
Аль-Хан Самба
ЦП
94
Азат Валиахметов
ЦП
63
Радмир Зарипов
ЦП
66
Илья Блинников
ЦФ
77
Денис Зизенков
ЦФ
2-3-1-4
97
Шубин
40
Горин
22
Кочнев
62
Гавтадзе
36
Корелин
8
Подоксенов
90
Щербаков
52
Шалин
10
Юсупов
71
Гулиев
19
Кузнецов
4-1-4-1
99
Лунев
57
Хазиев
5
Павлов
25
Филин
85
Салихов
13
Засеев
95
Кречетов
50
Тамразов
87
Безденежных
65
Лысенков
90
Журавлев
10
Юсупов
17
Валиахметов
17
Валиахметов
10
Юсупов
19
Кузнецов
9
Билоног
9
Билоног
19
Кузнецов
62
Гавтадзе
55
Власенко
55
Власенко
62
Гавтадзе
95
Кречетов
66
Блинников
66
Блинников
95
Кречетов
57
Хазиев
79
Самба
79
Самба
57
Хазиев
50
Тамразов
94
Валиахметов
94
Валиахметов
50
Тамразов
13
Засеев
63
Зарипов
63
Зарипов
13
Засеев
90
Журавлев
77
Зизенков
77
Зизенков
90
Журавлев
Остались в запасе
Урал (мол)
Уфа (мол)
69
Андрей Шептий
ЦП
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
31
Владислав Блинов
ЦП
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
73
Константин Решетников
ЦФ
38
Алексей Гонца
ЦФ
8
Богдан Мишуков
ЦФ
51
Евгений Жариков
ВР
Главный тренер
Погос Галстян
83
Егор Романовский
ЦЗ
53
Глеб Ефимов
ВР
Главный тренер
Рустэм Шаймухаметов
Остались в запасе
69
Андрей Шептий
ЦП
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
31
Владислав Блинов
ЦП
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
73
Константин Решетников
ЦФ
38
Алексей Гонца
ЦФ
8
Богдан Мишуков
ЦФ
51
Евгений Жариков
ВР
Остались в запасе
83
Егор Романовский
ЦЗ
53
Глеб Ефимов
ВР
Главный тренер
Погос Галстян
Главный тренер
Рустэм Шаймухаметов
Статистика матча Урал (мол) - Уфа (мол)
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Худорожков
(Пермь)
Стадион:
Манеж «Урал»
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