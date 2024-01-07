Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эрнани - статистика

Завершил карьеру
20 августа 1991 (35), Лиссабон
#27 | Нападающий
180 см | 69 кг
Португалия | Кабо-Верде
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Риу Аве
11
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 16 тур
Риу Аве
2 : 0
07.01.2024
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 15 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
23.12.2023
Риу Аве
79' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Риу Аве
1 : 1
16.12.2023
Визела
60' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Арука
2 : 2
10.12.2023
Риу Аве
62' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Риу Аве
1 : 1
02.12.2023
Эштрела
61' - 90'
81'
Португалия. Примейра, 11 тур
Жил Висенте
1 : 1
12.11.2023
Риу Аве
71' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Риу Аве
2 : 0
05.11.2023
Боавишта
80' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
3 : 4
29.10.2023
Фаренсе
90' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Брага
2 : 1
07.10.2023
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 7 тур
Риу Аве
0 : 4
01.10.2023
Морейренcе
69' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Спортинг
2 : 0
25.09.2023
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Риу Аве
1 : 1
16.09.2023
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Каза Пиа
1 : 1
02.09.2023
Риу Аве
1' - 66'
Португалия. Примейра, 3 тур
Риу Аве
1 : 2
28.08.2023
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Эшторил
2 : 0
20.08.2023
Риу Аве
1' - 59'
Португалия. Примейра, 1 тур
Риу Аве
2 : 0
13.08.2023
Шавиш
1' - 46'
Главные новости
Назван 2-й кандидат на замену Альбе в «Ростове»
12:39
Кузяев нашел новый клуб в РПЛ
12:10
4 клуба из топ-5 лиг заинтересовались российским игроком ЦСКА
11:57
Аршавин сказал, кто выиграет гонку бомбардиров в РПЛ
11:46
2
ФотоСамые дорогие футболисты РПЛ по версии Transfermarkt
11:37
3
Назван один из кандидатов на место Альбы в «Ростове»
11:03
ФотоТоп-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES
10:51
3
В РПЛ произойдет 2-я тренерская отставка
10:43
5
Аршавин назвал 2 безнадежные команды в РПЛ
10:28
4
Селюк – о Головине: «Агент говорит про 6 млн, чтобы «Зенит» или «Спартак» дали хорошую зарплату»
09:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+