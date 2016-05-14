Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Евгений Мурашов - статистика

Завершил карьеру
9 мая 1995 (31)
#14 | Нападающий
178 см | 71 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Черноморец
13
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Сталь
0 : 1
14.05.2016
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Черноморец
0 : 0
05.03.2016
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Металлист
2 : 2
06.12.2015
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Динамо К
2 : 1
29.11.2015
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Черноморец
0 : 0
21.11.2015
Днепр
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Черноморец
0 : 2
07.11.2015
Олимпик
74' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Черноморец
1 : 1
01.11.2015
Сталь
70' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Черноморец
5 : 2
18.10.2015
Металлург
46' - 90'
85'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Шахтер
2 : 0
03.10.2015
Черноморец
72' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Черноморец
0 : 0
27.09.2015
Ворскла
80' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Говерла
1 : 1
20.09.2015
Черноморец
1' - 68'
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Черноморец
1 : 2
13.09.2015
Волынь
1' - 57'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Александрия
0 : 0
30.08.2015
Черноморец
59' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Черноморец
0 : 2
16.08.2015
Заря
54' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Карпаты
4 : 0
08.08.2015
Черноморец
1' - 53'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Черноморец
0 : 2
02.08.2015
Динамо К
1' - 78'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Днепр
4 : 2
26.07.2015
Черноморец
1' - 75'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Олимпик
2 : 2
18.07.2015
Черноморец
1' - 69'
Главные новости
Назван 2-й кандидат на замену Альбе в «Ростове»
12:39
Кузяев нашел новый клуб в РПЛ
12:10
4 клуба из топ-5 лиг заинтересовались российским игроком ЦСКА
11:57
Аршавин сказал, кто выиграет гонку бомбардиров в РПЛ
11:46
2
ФотоСамые дорогие футболисты РПЛ по версии Transfermarkt
11:37
3
Назван один из кандидатов на место Альбы в «Ростове»
11:03
ФотоТоп-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES
10:51
3
В РПЛ произойдет 2-я тренерская отставка
10:43
5
Аршавин назвал 2 безнадежные команды в РПЛ
10:28
4
Селюк – о Головине: «Агент говорит про 6 млн, чтобы «Зенит» или «Спартак» дали хорошую зарплату»
09:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+