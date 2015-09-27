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    Евгений Мурашов - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Евгений
    Фамилия Мурашов
    Команда Черноморец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 мая 1995 (27 лет)
    Рост 178
    Вес 71
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 13 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2016 Был в запасе Сталь (Каменское) 0:1 Черноморец (Одесса)
    05.03.2016 Был в запасе Черноморец (Одесса) 0:0 Карпаты (Львов)
    06.12.2015 Был в запасе Металлист (Харьков) 2:2 Черноморец (Одесса)
    29.11.2015 Был в запасе Динамо (Киев) 2:1 Черноморец (Одесса)
    21.11.2015 Был в запасе Черноморец (Одесса) 0:0 Днепр (Днепр)
    07.11.2015 74' -90' Черноморец (Одесса) 0:2 Олимпик (Донецк)
    01.11.2015 70' -90' Черноморец (Одесса) 1:1 Сталь (Каменское)
    18.10.2015 46' -90' Черноморец (Одесса) 5:2 Металлург (Запорожье)
    85'
    03.10.2015 72' -90' Шахтер (Донецк) 2:0 Черноморец (Одесса)
    27.09.2015 80' -90' Черноморец (Одесса) 0:0 Ворскла (Полтава)
    20.09.2015 1' -68' Говерла (Ужгород) 1:1 Черноморец (Одесса)
    13.09.2015 1' -57' Черноморец (Одесса) 1:2 Волынь (Луцк)
    30.08.2015 59' -90' Александрия (Александрия) 0:0 Черноморец (Одесса)
    16.08.2015 54' -90' Черноморец (Одесса) 0:2 Заря (Луганск)
    08.08.2015 1' -53' Карпаты (Львов) 4:0 Черноморец (Одесса)
    02.08.2015 1' -78' Черноморец (Одесса) 0:2 Динамо (Киев)
    26.07.2015 1' -75' Днепр (Днепр) 4:2 Черноморец (Одесса)
    18.07.2015 1' -69' Олимпик (Донецк) 2:2 Черноморец (Одесса)
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