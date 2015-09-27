Евгений Мурашов - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Мурашов
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|178
|Вес
|71
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Мурашов
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|178
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|13
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|Был в запасе
|Сталь (Каменское)
|0:1
|Черноморец (Одесса)
|05.03.2016
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Карпаты (Львов)
|06.12.2015
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|2:2
|Черноморец (Одесса)
|29.11.2015
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|2:1
|Черноморец (Одесса)
|21.11.2015
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Днепр (Днепр)
|07.11.2015
|74' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:2
|Олимпик (Донецк)
|01.11.2015
|70' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Сталь (Каменское)
|18.10.2015
|46' -90'
|Черноморец (Одесса)
|5:2
|Металлург (Запорожье)
|85'
|03.10.2015
|72' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Черноморец (Одесса)
|27.09.2015
|80' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Ворскла (Полтава)
|20.09.2015
|1' -68'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|13.09.2015
|1' -57'
|Черноморец (Одесса)
|1:2
|Волынь (Луцк)
|30.08.2015
|59' -90'
|Александрия (Александрия)
|0:0
|Черноморец (Одесса)
|16.08.2015
|54' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:2
|Заря (Луганск)
|08.08.2015
|1' -53'
|Карпаты (Львов)
|4:0
|Черноморец (Одесса)
|02.08.2015
|1' -78'
|Черноморец (Одесса)
|0:2
|Динамо (Киев)
|26.07.2015
|1' -75'
|Днепр (Днепр)
|4:2
|Черноморец (Одесса)
|18.07.2015
|1' -69'
|Олимпик (Донецк)
|2:2
|Черноморец (Одесса)