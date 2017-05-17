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Радмир Зарипов - статистика

Завершил карьеру
9 августа 1997 (29)
#63 | Полузащитник
171 см | 63 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уфа (мол)
23
5
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Оренбург (мол)
3 : 1
17.05.2017
Уфа (мол)
1' - 90'
82'
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Рубин (мол)
1 : 1
06.05.2017
Уфа (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Ростов (мол)
0 : 1
24.04.2017
Уфа (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2017
ЦСКА (мол)
1' - 90'
13'
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
Амкар (мол)
2 : 2
14.04.2017
Уфа (мол)
1' - 90'
45'
29'
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
Уфа (мол)
1 : 6
08.04.2017
Спартак М (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
Уфа (мол)
1 : 3
31.03.2017
Локомотив (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
Уфа (мол)
3 : 3
04.12.2016
Томь (мол)
1' - 90'
41'
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
Зенит (мол)
2 : 1
29.11.2016
Уфа (мол)
1' - 89'
56'
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
Уфа (мол)
0 : 0
25.11.2016
Оренбург (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
Анжи (мол)
4 : 1
19.11.2016
Уфа (мол)
1' - 90'
39'
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
Уфа (мол)
0 : 2
04.11.2016
Рубин (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
Арсенал Т (мол)
0 : 0
29.10.2016
Уфа (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Уфа (мол)
2 : 3
21.10.2016
Ростов (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Уфа (мол)
1 : 0
01.10.2016
Амкар (мол)
1' - 90'
90'
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Спартак М (мол)
4 : 0
24.09.2016
Уфа (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
16.09.2016
Уфа (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Уфа (мол)
1 : 6
11.09.2016
Краснодар (мол)
1' - 90'
67'
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 0
25.08.2016
Уфа (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
Уфа (мол)
0 : 3
19.08.2016
Ахмат (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
Томь (мол)
4 : 1
13.08.2016
Уфа (мол)
1' - 90'
61'
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
Уфа (мол)
0 : 0
05.08.2016
Зенит (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
Урал (мол)
2 : 2
30.07.2016
Уфа (мол)
1' - 90'
51'
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