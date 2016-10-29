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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Арсенал Т (мол) - Уфа (мол)
Арсенал Т (мол) - Уфа (мол): обзор матча 29 октября 2016
Арсенал Т (мол)
29.10.2016, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
0 : 0
Завершен
Уфа (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал Т (мол) - Уфа (мол)
Замена
А. Лобзин
️️️️
А. Мингазов
71'
69'
Желтая карточка
Р. Хазиев
67'
Замена
Д. Зизенков
️️️️
В. Журавлев
Замена
Д. Максумов
️️️️
А. Потапов
63'
57'
Замена
М. Криворог
️️️️
А. Надеев
Замена
Н. Голуб
️️️️
Г. Аджоев
52'
Желтая карточка
Г. Аджоев
48'
46'
Замена
И. Блинников
️️️️
Д. Емельянов
Желтая карточка
А. Мингазов
42'
32'
Желтая карточка
В. Виденеев
Желтая карточка
Р. Норматов
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал Т (мол)
31
Алексей Березин
ВР
80
Рустам Норматов
ЦЗ
40
Павел Борисов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
19
Дмитрий Доронин
ОП
5
Александр Осипов
ОП
88
Андрей Потапов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
9
Роман Изотов
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Уфа (мол)
29
Богдан Сарнавский
ВР
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
75
Артем Надеев
ЦЗ
13
Артем Егоров
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
72
Валентин Виденеев
ЦП
63
Радмир Зарипов
ЦП
96
Ренат Юсупов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
Главный тренер
Альберт Лукманов
Арсенал Т (мол)
17
Джамшед Максумов
ЛВ
21
Никита Голуб
ЦФ
26
Аркадий Лобзин
ЦФ
Уфа (мол)
51
Марк Криворог
ЦП
77
Денис Зизенков
ЦФ
66
Илья Блинников
ЦФ
3-3-1-1-2
31
Березин
80
Норматов
40
Борисов
6
Рукас
27
Мингазов
19
Доронин
5
Осипов
88
Потапов
20
Ивакин
17
Аджоев
9
Изотов
3-2-4-1
29
Сарнавский
13
Егоров
78
Дивеев
25
Филин
57
Хазиев
75
Надеев
63
Зарипов
96
Юсупов
99
Емельянов
72
Виденеев
90
Журавлев
17
Аджоев
21
Голуб
21
Голуб
17
Аджоев
88
Потапов
17
Максумов
17
Максумов
88
Потапов
27
Мингазов
26
Лобзин
26
Лобзин
27
Мингазов
90
Журавлев
77
Зизенков
77
Зизенков
90
Журавлев
75
Надеев
51
Криворог
51
Криворог
75
Надеев
99
Емельянов
66
Блинников
66
Блинников
99
Емельянов
Остались в запасе
Арсенал Т (мол)
Уфа (мол)
Главный тренер
Альберт Лукманов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Альберт Лукманов
Статистика матча Арсенал Т (мол) - Уфа (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
13.05.2022
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. М-лига, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
3 : 1
06.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
29.04.2022
Строгино (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Урал (мол)
1 : 2
22.04.2022
Арсенал Т (мол)
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Олег Евстигнеев
(Королёв)
Стадион:
ДЮСШ "Арсенал"
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