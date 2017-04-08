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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Уфа (мол) - Спартак М (мол)
Уфа (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 08 апреля 2017
Уфа (мол)
08.04.2017, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
1 : 6
Завершен
Спартак М (мол)
90'
А. Шитов
6'
И. Мазуров
55'
В. Бабаев
59'
А. Ломовицкий (П)
65'
Е. Никулин
71'
А. Ломовицкий (П)
85'
Е. Никулин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа (мол) - Спартак М (мол)
ГОЛ! 1:6!
А. Шитов
90'
Замена
А. Шитов
️️️️
В. Журавлев
87'
85'
ГОЛ! 0:6!
Е. Никулин
79'
Замена
С. Лазарев
️️️️
В. Аверкиев
78'
Замена
К. Орехов
️️️️
Б. Цыганков
75'
Замена
И. Костылев
️️️️
Л. Миронов
Замена
Е. Поздняков
️️️️
Г. Ефимов
75'
Замена
Д. Гумеров
️️️️
В. Виденеев
72'
71'
ГОЛ с пенальти! 0:5!
А. Ломовицкий
Желтая карточка
В. Виденеев
70'
Замена
А. Егоров
️️️️
А. Власов
70'
69'
Замена
О. Зепатта
️️️️
Н. Рассказов
68'
Замена
П. Володкин
️️️️
Д. Горовых
Замена
Н. Тихонов
️️️️
Д. Емельянов
67'
65'
ГОЛ! 0:4!
Е. Никулин
63'
Замена
Е. Никулин
️️️️
И. Мазуров
61'
Замена
С. Бакаев
️️️️
Н. Киселев
59'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Ломовицкий
55'
ГОЛ! 0:2!
В. Бабаев
Желтая карточка
Т. Кутлусурин
10'
6'
ГОЛ! 0:1!
И. Мазуров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
72
Валентин Виденеев
ЦП
51
Марк Криворог
ЦП
63
Радмир Зарипов
ЦП
91
Андрей Власов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
66
Тимур Кутлусурин
ЦФ
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
Главный тренер
Альберт Лукманов
Спартак М (мол)
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
7
Кирилл Феофилактов
ЦЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
27
Даниил Горовых
ОП
8
Борис Цыганков
ОП
74
Никита Киселев
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Алексей Лунин
Уфа (мол)
13
Артем Егоров
ЦЗ
75
Артем Надеев
ЦЗ
69
Никита Попов
ЦЗ
81
Антон Ладыгин
ЦЗ
94
Линар Мухаметшин
ЛВ
6
Егор Поздняков
ОП
86
Даниэль Гумеров
ЦП
96
Никита Тихонов
ЦФ
67
Артем Шитов
ЦФ
Спартак М (мол)
59
Одри Зепатта
ВР
41
Сергей Лазарев
ВР
15
Иван Костылев
ЦЗ
57
Кирилл Орехов
ЦП
19
Егор Никулин
ЦП
10
Петр Володкин
АП
11
Солтмурад Бакаев
ПВ
3-5-2
53
Ефимов
18
Патрашко
78
Дивеев
25
Филин
51
Криворог
63
Зарипов
91
Власов
99
Емельянов
72
Виденеев
90
Журавлев
66
Кутлусурин
3-2-1-3-1
57
Аверкиев
35
Миронов
7
Феофилактов
3
Красильниченко
27
Горовых
8
Цыганков
74
Киселев
11
Ломовицкий
11
Бабаев
22
Мазуров
15
Рассказов
99
Емельянов
96
Тихонов
96
Тихонов
99
Емельянов
90
Журавлев
67
Шитов
67
Шитов
90
Журавлев
91
Власов
13
Егоров
13
Егоров
91
Власов
72
Виденеев
86
Гумеров
86
Гумеров
72
Виденеев
53
Ефимов
6
Поздняков
6
Поздняков
53
Ефимов
8
Цыганков
57
Орехов
57
Орехов
8
Цыганков
27
Горовых
10
Володкин
10
Володкин
27
Горовых
15
Рассказов
59
Зепатта
59
Зепатта
15
Рассказов
22
Мазуров
19
Никулин
19
Никулин
22
Мазуров
35
Миронов
15
Костылев
15
Костылев
35
Миронов
57
Аверкиев
41
Лазарев
41
Лазарев
57
Аверкиев
74
Киселев
11
Бакаев
11
Бакаев
74
Киселев
Остались в запасе
Уфа (мол)
Спартак М (мол)
94
Линар Мухаметшин
ЛВ
75
Артем Надеев
ЦЗ
69
Никита Попов
ЦЗ
81
Антон Ладыгин
ЦЗ
Главный тренер
Альберт Лукманов
Главный тренер
Алексей Лунин
Остались в запасе
94
Линар Мухаметшин
ЛВ
75
Артем Надеев
ЦЗ
69
Никита Попов
ЦЗ
81
Антон Ладыгин
ЦЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Альберт Лукманов
Главный тренер
Алексей Лунин
Статистика матча Уфа (мол) - Спартак М (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Генералов
(Алапаевск)
Стадион:
Нефтяник
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