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Фабрис Ондоа - статистика
Завершил карьеру
24 декабря 1995 (30), Яунде
#40 | Вратарь
185 см
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Бельгия. Плей-офф 2018/2019
Бельгия. Про-Лига 2018/2019
Кубок африканских наций 2017
Кубок конфедераций 2017
Кубок Африканских Наций 2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
РФШ
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 8 тур
Динамо К
1 : 0
30.01.2025
РФШ
1' - 90'
Лига Европы, 7 тур
РФШ
1 : 0
23.01.2025
Аякс
1' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Маккаби
2 : 1
12.12.2024
РФШ
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
РФШ
0 : 2
28.11.2024
ПАОК
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
РФШ
1 : 1
07.11.2024
Андерлехт
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Айнтрахт
1 : 0
24.10.2024
РФШ
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
РФШ
2 : 2
03.10.2024
Галатасарай
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
ФКСБ
4 : 1
26.09.2024
РФШ
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
АПОЭЛ
2 : 2
29.08.2024
РФШ
1' - 120'
Лига Европы, 4 раунд
РФШ
2 : 1
22.08.2024
АПОЭЛ
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
РФШ
7 : 0
14.08.2024
УЭ Санта-Колома
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
УЭ Санта-Колома
0 : 2
08.08.2024
РФШ
1' - 90'
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