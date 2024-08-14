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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
РФШ - УЭ Санта-Колома
РФШ - УЭ Санта-Колома: обзор матча 14 августа 2024
РФШ
14.08.2024, среда, 19:00
Лига Европы, 3 раунд
7 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
УЭ Санта-Колома
2'
Я. Икаунекс
10'
Я. Икаунекс
17'
Ж. Липусчек
22'
Я. Икаунекс
44'
V. Osuagwu
67'
М. Кигурс
77'
П. Мареш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РФШ - УЭ Санта-Колома
ГОЛ с пенальти! 7:0!
П. Мареш
77'
Замена
Л. Одишария
️️️️
И. Диоманде
72'
ГОЛ! 6:0!
М. Кигурс
Пас отдал
V. Osuagwu
67'
Замена
М. Кигурс
️️️️
С. Куадио
60'
Желтая карточка
V. Osuagwu
47'
Замена
Д. Балодис
️️️️
Ж. Липусчек
46'
ГОЛ! 5:0!
V. Osuagwu
Пас отдал
С. Куадио
44'
ГОЛ! 4:0!
Я. Икаунекс
Пас отдал
И. Диоманде
22'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Липусчек
Пас отдал
Р. Савалниекс
17'
ГОЛ! 2:0!
Я. Икаунекс
Пас отдал
С. Куадио
10'
ГОЛ! 1:0!
Я. Икаунекс
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РФШ
40
Фабрис Ондоа
ВР
43
Жига Липусчек
ЦЗ
26
Стефан Панич
ОП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
25
Петер Мареш
ЦП
6
Адам Мархиев
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
23
Herdi Prenga
ЦФ
17
Седрик Куадио
ЦФ
3
Victor Osuagwu
ЦФ
7
Исмаэль Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
УЭ Санта-Колома
1
Juanpe Navarro
ВР
3
Marcos Blasco
ЦЗ
48
Chete
ЦЗ
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
14
Хесус Рубио
ЦЗ
6
Miguel López
ЦЗ
6
Youssef El Ghazoui
ЦП
27
Bilal El Bakkali
ЦП
8
Андрес Мохедано
ЦФ
23
Franco de Jesús
ЦФ
77
Хоакинете
ЦФ
РФШ
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
3
Даниэльс Балодис
ЦЗ
16
Эмерсон Сантана
ЛВ
49
Мартинс Кигурс
ЦП
30
Haruna Njie
ЦП
8
Лаша Одишария
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
УЭ Санта-Колома
13
Alex Ruiz
ВР
13
Alejandro Ruiz Campagne
ВР
26
Manu Ribeiro
ЦЗ
7
Jorge Bolivar
ЦП
17
Adrián Gomes
ЦП
9
Víctor Tellado
ЦФ
11
David Virgili Fernandez
ЦФ
1-1-4-4
40
Ондоа
43
Липусчек
26
Панич
11
Савалниекс
6
Мархиев
10
Икаунекс
25
Мареш
23
7
Диоманде
3
17
Куадио
3-2-2-3
1
4
Гарсия
14
Рубио
6
3
48
6
27
77
23
8
Мохедано
43
Липусчек
3
Балодис
3
Балодис
43
Липусчек
17
Куадио
49
Кигурс
49
Кигурс
17
Куадио
7
Диоманде
8
Одишария
8
Одишария
7
Диоманде
Остались в запасе
РФШ
УЭ Санта-Колома
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
30
Haruna Njie
ЦП
16
Эмерсон Сантана
ЛВ
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
13
Alex Ruiz
ВР
13
Alejandro Ruiz Campagne
ВР
26
Manu Ribeiro
ЦЗ
7
Jorge Bolivar
ЦП
17
Adrián Gomes
ЦП
9
Víctor Tellado
ЦФ
11
David Virgili Fernandez
ЦФ
Остались в запасе
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
30
Haruna Njie
ЦП
16
Эмерсон Сантана
ЛВ
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
Остались в запасе
13
Alex Ruiz
ВР
13
Alejandro Ruiz Campagne
ВР
26
Manu Ribeiro
ЦЗ
7
Jorge Bolivar
ЦП
17
Adrián Gomes
ЦП
9
Víctor Tellado
ЦФ
11
David Virgili Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Статистика матча РФШ - УЭ Санта-Колома
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
РФШ
Латвия. Высшая лига, 35 тур
РФШ
3 : 0
01.11.2026
Гробиня
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Супер Нова
0 : 3
25.10.2026
РФШ
Латвия. Высшая лига, 33 тур
РФШ
2 : 0
19.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 25 тур
РФШ
4 : 0
15.10.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 32 тур
РФШ
4 : 2
11.10.2026
Елгава
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 26 тур
Эсперанса
0 : 3
10.05.2026
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 25 тур
УЭ Санта-Колома
0 : 0
25.04.2026
Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 24 тур
Пенья Энкарнада
0 : 2
18.04.2026
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 23 тур
УЭ Санта-Колома
1 : 1
12.04.2026
Интер
Андорра. Примера Дивизио, 22 тур
Каррои
0 : 0
22.03.2026
УЭ Санта-Колома
Информация о матче
Главный судья:
Джуджин Кхаджа
Стадион:
Stadions Arkadija, Riga
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