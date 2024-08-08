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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
УЭ Санта-Колома - РФШ
УЭ Санта-Колома - РФШ: обзор матча 08 августа 2024
УЭ Санта-Колома
08.08.2024, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 7
Завершен
РФШ
13'
Я. Икаунекс
37'
V. Osuagwu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол УЭ Санта-Колома - РФШ
70'
Замена
Д. Лемаич
️️️️
V. Osuagwu
64'
Желтая карточка
С. Панич
60'
Замена
М. Кигурс
️️️️
И. Диоманде
53'
Желтая карточка
V. Osuagwu
52'
Пенальти не реализован!
Я. Икаунекс
45'
Желтая карточка
Р. Савалниекс
37'
ГОЛ! 0:2!
V. Osuagwu
Пас отдал
С. Куадио
13'
ГОЛ! 0:1!
Я. Икаунекс
Пас отдал
И. Диоманде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УЭ Санта-Колома
13
Alejandro Ruiz Campagne
ВР
48
Chete
ЦЗ
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
26
Manu Ribeiro
ЦЗ
6
Miguel López
ЦЗ
17
Adrián Gomes
ЦП
77
Хоакинете
ЦФ
8
Андрес Мохедано
ЦФ
16
Алешандре Мартинес
ЦФ
23
Franco de Jesús
ЦФ
11
David Virgili Fernandez
ЦФ
РФШ
40
Фабрис Ондоа
ВР
43
Жига Липусчек
ЦЗ
26
Стефан Панич
ОП
25
Петер Мареш
ЦП
6
Адам Мархиев
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
17
Седрик Куадио
ЦФ
3
Victor Osuagwu
ЦФ
7
Исмаэль Диоманде
ЦФ
23
Herdi Prenga
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
УЭ Санта-Колома
1
Juanpe Navarro
ВР
32
João Cabral
ВР
3
Marcos Blasco
ЦЗ
27
Bilal El Bakkali
ЦП
7
Jorge Bolivar
ЦП
9
Víctor Tellado
ЦФ
22
Álex Gómez
ЦФ
РФШ
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Даниэльс Балодис
ЦЗ
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
49
Мартинс Кигурс
ЦП
30
Haruna Njie
ЦП
8
Лаша Одишария
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
4-1-5
13
48
26
6
4
Гарсия
17
8
Мохедано
11
23
16
Мартинес
77
1-1-4-4
40
Ондоа
43
Липусчек
26
Панич
6
Мархиев
11
Савалниекс
10
Икаунекс
25
Мареш
23
7
Диоманде
3
17
Куадио
7
Диоманде
49
Кигурс
49
Кигурс
7
Диоманде
3
22
Лемаич
22
Лемаич
3
Остались в запасе
УЭ Санта-Колома
РФШ
1
Juanpe Navarro
ВР
32
João Cabral
ВР
3
Marcos Blasco
ЦЗ
27
Bilal El Bakkali
ЦП
7
Jorge Bolivar
ЦП
9
Víctor Tellado
ЦФ
22
Álex Gómez
ЦФ
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Даниэльс Балодис
ЦЗ
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
30
Haruna Njie
ЦП
8
Лаша Одишария
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
7
L. Silagadze
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Остались в запасе
1
Juanpe Navarro
ВР
32
João Cabral
ВР
3
Marcos Blasco
ЦЗ
27
Bilal El Bakkali
ЦП
7
Jorge Bolivar
ЦП
9
Víctor Tellado
ЦФ
22
Álex Gómez
ЦФ
Остались в запасе
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Даниэльс Балодис
ЦЗ
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
30
Haruna Njie
ЦП
8
Лаша Одишария
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
7
L. Silagadze
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Статистика матча УЭ Санта-Колома - РФШ
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 26 тур
Эсперанса
0 : 3
10.05.2026
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 25 тур
УЭ Санта-Колома
0 : 0
25.04.2026
Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 24 тур
Пенья Энкарнада
0 : 2
18.04.2026
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 23 тур
УЭ Санта-Колома
1 : 1
12.04.2026
Интер
Андорра. Примера Дивизио, 22 тур
Каррои
0 : 0
22.03.2026
УЭ Санта-Колома
РФШ
Латвия. Высшая лига, 35 тур
РФШ
3 : 0
01.11.2026
Гробиня
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Супер Нова
0 : 3
25.10.2026
РФШ
Латвия. Высшая лига, 33 тур
РФШ
2 : 0
19.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 25 тур
РФШ
4 : 0
15.10.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 32 тур
РФШ
4 : 2
11.10.2026
Елгава
Информация о матче
Главный судья:
Yigal Frid, Israel
Стадион:
DEVK-Arena, Sant Julia de Loria
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