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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Айнтрахт - РФШ
Айнтрахт - РФШ: обзор матча 24 октября 2024
Айнтрахт
24.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 3 тур
1 : 0
Завершен
РФШ
79'
Х. Ларссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - РФШ
Желтая карточка
Х. Ларссон
86'
83'
Замена
Э. Стужлис
️️️️
С. Куадио
Замена
Э. Скири
️️️️
Тута
82'
ГОЛ! 1:0!
Х. Ларссон
Пас отдал
О. Мармуш
79'
Замена
Ж. Бахоя
️️️️
И. Матанович
74'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
Э. Эбимбе
74'
Замена
У. Экитике
️️️️
Д. Узун
57'
Замена
Х. Ларссон
️️️️
М. Дауд
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К)
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
42
Джан Узун
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
РФШ
40
Фабрис Ондоа
ВР
43
Жига Липусчек
(К)
ЦЗ
26
Стефан Панич
ОП
10
Янис Икаунекс
ЦП
8
Лаша Одишария
ЦП
6
Адам Мархиев
ЦП
30
Haruna Njie
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
17
Седрик Куадио
ЦФ
23
Herdi Prenga
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Айнтрахт
1
Nils Ramming
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
8
Фарез Шаиби
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
23
Жан Бахоя
АП
22
Уго Экитике
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
РФШ
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Даниэльс Балодис
ЦЗ
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦП
49
Мартинс Кигурс
ЦП
15
Rostand Ndjiki
ЦП
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
3
Victor Osuagwu
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Трапп
4
Кох
12
Аменда
3
Тута
27
Нкунку
5
Кристенсен
81
Дауд
29
Эбимбе
31
Матанович
22
Мармуш
42
Узун
1-1-5-1-2
40
Ондоа
43
Липусчек
26
Панич
10
Икаунекс
6
Мархиев
30
11
Савалниекс
8
Одишария
15
Зеленковс
23
17
Куадио
3
Тута
6
Скири
6
Скири
3
Тута
81
Дауд
15
Ларссон
15
Ларссон
81
Дауд
31
Матанович
23
Бахоя
23
Бахоя
31
Матанович
42
Узун
22
Экитике
22
Экитике
42
Узун
29
Эбимбе
7
Кнауфф
7
Кнауфф
29
Эбимбе
17
Куадио
21
Стужлис
21
Стужлис
17
Куадио
Остались в запасе
Айнтрахт
РФШ
1
Nils Ramming
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Даниэльс Балодис
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦП
49
Мартинс Кигурс
ЦП
15
Rostand Ndjiki
ЦП
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
3
Victor Osuagwu
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Остались в запасе
1
Nils Ramming
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Остались в запасе
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Даниэльс Балодис
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦП
49
Мартинс Кигурс
ЦП
15
Rostand Ndjiki
ЦП
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
3
Victor Osuagwu
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Викторс Морозс
Статистика матча Айнтрахт - РФШ
1
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
4
Нарушения
12
6
Офсайды
4
2
Количество передач
572
371
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
11
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
0.77
0.47
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Айнтрахт
- : -
02.12.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
РФШ
Латвия. Высшая лига, 35 тур
РФШ
3 : 0
01.11.2026
Гробиня
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Супер Нова
0 : 3
25.10.2026
РФШ
Латвия. Высшая лига, 33 тур
РФШ
2 : 0
19.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 25 тур
РФШ
4 : 0
15.10.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 32 тур
РФШ
4 : 2
11.10.2026
Елгава
Информация о матче
Главный судья:
Аллард Линдхут
Стадион:
Дойче банк Парк
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