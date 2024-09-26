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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ФКСБ - РФШ
ФКСБ - РФШ: обзор матча 26 сентября 2024
ФКСБ
26.09.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 тур
4 : 1
Завершен
РФШ
8'
Д. Бирлигеа
32'
М. Стефанеску
58'
Д. Олару
69'
Д. Олару
23'
Ж. Липусчек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФКСБ - РФШ
Желтая карточка
В. Кирикеш
89'
Замена
Д. Попа
️️️️
Д. Олару
84'
84'
Замена
Э. Стужлис
️️️️
Л. Одишария
Замена
О. Попеску
️️️️
Д. Бирлигеа
76'
70'
Замена
V. Osuagwu
️️️️
С. Куадио
70'
Замена
H. Njie
️️️️
H. Prenga
ГОЛ! 4:1!
Д. Олару
Пас отдал
А. Балутэ
69'
Замена
А. Балутэ
️️️️
М. Стефанеску
67'
Замена
А. Шут
️️️️
М. Эджума
67'
ГОЛ! 3:1!
Д. Олару
Пас отдал
Ф. Тэнасе
58'
46'
Замена
R. Ndjiki
️️️️
Р. Савалниекс
Замена
Ф. Тэнасе
️️️️
Д. Микулеску
46'
ГОЛ! 2:1!
М. Стефанеску
Пас отдал
В. Кирикеш
32'
23'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Липусчек
Пас отдал
Я. Икаунекс
ГОЛ! 1:0!
Д. Бирлигеа
Пас отдал
Д. Олару
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
17
Михай Попеску
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
8
Михай Ликсандру
ОП
6
Малком Эджума
ОП
28
Дариус Олару
(К)
ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
Главный тренер
Николае Дикэ
РФШ
40
Фабрис Ондоа
ВР
3
Даниэльс Балодис
ЦЗ
43
Жига Липусчек
(К)
ЦЗ
26
Стефан Панич
ОП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
6
Адам Мархиев
ЦП
8
Лаша Одишария
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
23
Herdi Prenga
ЦФ
17
Седрик Куадио
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
2
Александру Пантя
ПЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
15
Адриан Шут
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
42
Баба Альхассан
ЦП
17
Флорин Тэнасе
АП
7
Александру Муси
АП
29
Даниэль Попа
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
РФШ
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦП
15
Rostand Ndjiki
ЦП
30
Haruna Njie
ЦП
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
3
Victor Osuagwu
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
4-2-1-3
32
Тарновану
17
Попеску
21
Кирикеш
33
Радунович
5
Дава
8
Ликсандру
6
Эджума
28
Олару
11
Стефанеску
11
Бирлигеа
11
Микулеску
2-1-4-1-2
40
Ондоа
3
Балодис
43
Липусчек
26
Панич
6
Мархиев
8
Одишария
10
Икаунекс
11
Савалниекс
15
Зеленковс
17
Куадио
23
6
Эджума
15
Шут
15
Шут
6
Эджума
11
Стефанеску
22
Балутэ
22
Балутэ
11
Стефанеску
11
Микулеску
17
Тэнасе
17
Тэнасе
11
Микулеску
11
Бирлигеа
30
Попеску
30
Попеску
11
Бирлигеа
28
Олару
29
Попа
29
Попа
28
Олару
8
Одишария
21
Стужлис
21
Стужлис
8
Одишария
11
Савалниекс
15
15
11
Савалниекс
23
30
30
23
17
Куадио
3
3
17
Куадио
Остались в запасе
ФКСБ
РФШ
25
Андрей Влад
ВР
2
Александру Пантя
ПЗ
2
Валентин Крецу
ЦП
42
Баба Альхассан
ЦП
7
Александру Муси
АП
3
I. Pantiru
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
1
Павел Штейнборс
ВР
25
Петер Мареш
ЦП
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
2
Александру Пантя
ПЗ
2
Валентин Крецу
ЦП
42
Баба Альхассан
ЦП
7
Александру Муси
АП
3
I. Pantiru
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
Остались в запасе
1
Павел Штейнборс
ВР
25
Петер Мареш
ЦП
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Викторс Морозс
Статистика матча ФКСБ - РФШ
1
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
4
Нарушения
13
11
Офсайды
1
1
Количество передач
579
391
Сейвы
4
4
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.02
0.8
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 18 тур
Фарул
- : -
04.12.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
2 : 0
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
РФШ
Латвия. Высшая лига, 35 тур
РФШ
3 : 0
01.11.2026
Гробиня
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Супер Нова
0 : 3
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РФШ
Латвия. Высшая лига, 33 тур
РФШ
2 : 0
19.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 25 тур
РФШ
4 : 0
15.10.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 32 тур
РФШ
4 : 2
11.10.2026
Елгава
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Национальный
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