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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
РФШ - ПАОК
РФШ - ПАОК: обзор матча 28 ноября 2024
РФШ
28.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
0 : 2
Завершен
ПАОК
2'
К. Десподов
59'
Ф. Чалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РФШ - ПАОК
81'
Замена
Ж. Састре
️️️️
Х. Кастро
81'
Замена
Ш. Шоретайр
️️️️
К. Десподов
Замена
Э. Стужлис
️️️️
H. Prenga
70'
66'
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
Ф. Чалов
Замена
Д. Лемаич
️️️️
Д. Балодис
66'
59'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Чалов
Пас отдал
К. Десподов
47'
Желтая карточка
М. Камара
46'
Замена
О. Колли
️️️️
Я. Михайлидис
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Десподов
Пас отдал
А. Живкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РФШ
40
Фабрис Ондоа
ВР
43
Жига Липусчек
(К)
ЦЗ
3
Даниэльс Балодис
ЦЗ
26
Стефан Панич
ОП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
6
Адам Мархиев
ЦП
8
Лаша Одишария
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
23
Herdi Prenga
ЦФ
17
Седрик Куадио
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
14
Андрия Живкович
(К)
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
РФШ
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
16
Эмерсон Сантана
ЛВ
25
Петер Мареш
ЦП
30
Haruna Njie
ЦП
15
Rostand Ndjiki
ЦП
3
Victor Osuagwu
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
ПАОК
41
Димитриос Монастирлис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
90
Димитриос Коттас
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
8
Константинос Тимианис
ОП
47
Шола Шоретайр
ПВ
2-1-4-1-2
40
Ондоа
43
Липусчек
3
Балодис
26
Панич
11
Савалниекс
8
Одишария
10
Икаунекс
6
Мархиев
15
Зеленковс
17
Куадио
23
4-3-2-1
24
Котарски
94
Кедзиора
17
Кастро
5
Михайлидис
21
Баба
21
Оздоев
2
Камара
14
Живкович
77
Десподов
45
Константелиас
63
Чалов
23
21
Стужлис
21
Стужлис
23
3
Балодис
22
Лемаич
22
Лемаич
3
Балодис
5
Михайлидис
25
Колли
25
Колли
5
Михайлидис
17
Кастро
25
Састре
25
Састре
17
Кастро
63
Чалов
9
Тиссудали
9
Тиссудали
63
Чалов
77
Десподов
47
Шоретайр
47
Шоретайр
77
Десподов
Остались в запасе
РФШ
ПАОК
1
Павел Штейнборс
ВР
25
Петер Мареш
ЦП
30
Haruna Njie
ЦП
15
Rostand Ndjiki
ЦП
16
Эмерсон Сантана
ЛВ
3
Victor Osuagwu
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
41
Димитриос Монастирлис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
90
Димитриос Коттас
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
1
Павел Штейнборс
ВР
25
Петер Мареш
ЦП
30
Haruna Njie
ЦП
15
Rostand Ndjiki
ЦП
16
Эмерсон Сантана
ЛВ
3
Victor Osuagwu
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
Остались в запасе
41
Димитриос Монастирлис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
90
Димитриос Коттас
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
Главный тренер
Викторс Морозс
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча РФШ - ПАОК
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
9
Офсайды
3
2
Количество передач
457
549
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.36
1.63
Матчи команд
РФШ
Латвия. Высшая лига, 35 тур
РФШ
3 : 0
01.11.2026
Гробиня
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Супер Нова
0 : 3
25.10.2026
РФШ
Латвия. Высшая лига, 33 тур
РФШ
2 : 0
19.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 25 тур
РФШ
4 : 0
15.10.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 32 тур
РФШ
4 : 2
11.10.2026
Елгава
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
0 : 0
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Главный судья:
Юлиан Вайнбергер
(Вена)
Стадион:
Даугава
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