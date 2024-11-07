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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
РФШ - Андерлехт
РФШ - Андерлехт: обзор матча 07 ноября 2024
РФШ
07.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
1 : 1
Завершен
Андерлехт
90+6'
М. Н'Диайе (АГ)
85'
М. Стройкенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РФШ - Андерлехт
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Н'Диайе
90'
+6
90'
+1
Замена
Я. Версхарен
️️️️
А. Дрейер
Замена
V. Osuagwu
️️️️
Р. Савалниекс
90'
Замена
L. Silagadze
️️️️
Д. Балодис
90'
85'
ГОЛ! 0:1!
М. Стройкенс
Пас отдал
А. Дрейер
79'
Замена
Т. Фоке
️️️️
К. Сарделла
72'
Желтая карточка
К. Коосеманс
67'
Желтая карточка
Я. Шимич
62'
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Дольберг
62'
Замена
С. Эдози
️️️️
Ф. Амузу
62'
Замена
М. Стройкенс
️️️️
Т. Дегреф
Замена
Э. Стужлис
️️️️
H. Njie
59'
Замена
R. Ndjiki
️️️️
С. Куадио
59'
Желтая карточка
Я. Икаунекс
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РФШ
40
Фабрис Ондоа
ВР
3
Даниэльс Балодис
ЦЗ
26
Стефан Панич
ОП
10
Янис Икаунекс
ЦП
30
Haruna Njie
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
6
Адам Мархиев
ЦП
8
Лаша Одишария
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
17
Седрик Куадио
ЦФ
23
Herdi Prenga
(К)
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
(К)
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
9
Франсис Амузу
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
РФШ
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
43
Жига Липусчек
ЦЗ
15
Rostand Ndjiki
ЦП
25
Петер Мареш
ЦП
3
Victor Osuagwu
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
Андерлехт
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
63
Timon Vanhoutte
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
79
Ali Maamar
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
16
Яри Версхарен
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
1-1-5-1-2
40
Ондоа
3
Балодис
26
Панич
30
11
Савалниекс
6
Мархиев
8
Одишария
10
Икаунекс
15
Зеленковс
23
17
Куадио
4-3-2-1
26
Коосеманс
54
Сарделла
25
Занка
4
Шимич
16
Н'Диайе
9
Амузу
83
Дегреф
23
Ритс
10
Дрейер
6
Леони
9
Дольберг
30
21
Стужлис
21
Стужлис
30
17
Куадио
15
15
17
Куадио
11
Савалниекс
3
3
11
Савалниекс
3
Балодис
7
7
3
Балодис
54
Сарделла
25
Фоке
25
Фоке
54
Сарделла
10
Дрейер
16
Версхарен
16
Версхарен
10
Дрейер
9
Амузу
23
Эдози
23
Эдози
9
Амузу
83
Дегреф
29
Стройкенс
29
Стройкенс
83
Дегреф
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
Остались в запасе
РФШ
Андерлехт
1
Павел Штейнборс
ВР
43
Жига Липусчек
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
63
Timon Vanhoutte
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
79
Ali Maamar
ЦЗ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Остались в запасе
1
Павел Штейнборс
ВР
43
Жига Липусчек
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
Остались в запасе
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
63
Timon Vanhoutte
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
79
Ali Maamar
ЦЗ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Статистика матча РФШ - Андерлехт
1
2
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
9
Нарушения
15
11
Офсайды
3
3
Количество передач
302
628
Сейвы
2
3
Точность передач %
70
84
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
0.79
0.57
Матчи команд
РФШ
Латвия. Высшая лига, 35 тур
РФШ
3 : 0
01.11.2026
Гробиня
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Супер Нова
0 : 3
25.10.2026
РФШ
Латвия. Высшая лига, 33 тур
РФШ
2 : 0
19.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 25 тур
РФШ
4 : 0
15.10.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 32 тур
РФШ
4 : 2
11.10.2026
Елгава
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
0 : 1
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
0 : 1
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
Даугава
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