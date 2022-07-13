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Кэтэлин Карп
Новости
Кэтэлин Карп - новости
Завершил карьеру
20 октября 1993 (32), Кишинев
#55 | Полузащитник
185 см
Молдова | Румыния
Статистика
Новости
Трансферы
Фото
«Уфа» объявила о возвращении Карпа
2022.07.13 12:44
1
Карп: «Жалею, что ушел из «Уфы». Агент обещал классную команду, а получился «Тамбов»
2021.09.24 08:42
2
Карп: «Почему на отставку Рахимова отреагировал эмодзи с клоуном? Он знает, почему. Это между нами»
2021.04.04 12:19
1
Фото
Экс-игрок «Уфы» Карп отреагировал на отставку Рахимова эмодзи с клоуном
2021.04.04 00:37
4
Экс-полузащитник «Уфы» Карп перешел в «Тамбов»
2021.02.25 11:52
2
Фото
«Уфа» объявила об уходе Карпа
2021.01.18 11:48
2
Лига наций. Словения победила Молдавию, Мевля и Карп провели полный матч
2020.09.06 21:01
Облак, Мевля – в основе Словении на матч с Молдавией; Карп сыграет у гостей
2020.09.06 18:46
Карп летом вел переговоры с «Зенитом»
2019.10.12 18:10
5
Prosport.ro: «Зенит» предлагает 3 миллиона евро за полузащитника «Уфы» Карпа»
2019.10.12 17:08
14
Карп, Тилл, Игбун – в составе «Уфы» на матч с «Рубином»; Устинов, Уремович, Байрамян сыграют у гостей
2018.10.20 16:04
3
Максименко, Чалов и Смольников – в команде недели РПЛ по версии Whoscored
2018.09.04 14:48
14
Полузащитник «Уфы» Карп: «Надеемся, на матче с «Рейнджерс» будет полный стадион болельщиков»
2018.08.29 09:20
3
Полузащитник «Уфы» Карп: «Знаем, что «Рейнджерс» возглавляет Джеррард. Но ведь сейчас он не играет»
2018.08.23 06:45
2
Защитник «Уфы» Карп: «Игра со «Спартаком» – одна из самых принципиальных в сезоне»
2017.07.21 01:23
8
Карп: «Чемпионат России – это хороший уровень»
2017.01.29 10:24
8
Фото
«Уфа» объявила о подписании Карпа
2017.01.27 15:08
11
Защитник Карп близок к переходу в «Уфу»
2017.01.25 18:10
2
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