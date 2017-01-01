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    Карп: «Почему на отставку Рахимова отреагировал эмодзи с клоуном? Он знает, почему. Это между нами»

    Полузащитник «Тамбова» Кэтэлин Карп прокомментировал свой комментарий в инстаграме под новостью об отставке главного тренера «Уфы» Рашида Рахимова. Молдаванин использовал изображение клоуна.

    – Можете объяснить, почему именно так отреагировали на отставку Рахимова?

    – Не буду объяснять, это между мной и им.

    – Почему эмодзи с клоуном?

    – Потому что так. Он знает, почему.

    – Как понимаю, вы не очень хорошо расходились в «Уфе»?

    – Судя по этому – да.

    • Карп до зимы выступал за «Уфу», то есть покинул клуб при Рахимове.
    • Молдаванин пополнил уфимцев в 2017 году.
    • Рахимов пришел в команду осенью.

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    Источник: Sportbox

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