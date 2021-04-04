Карп: «Почему на отставку Рахимова отреагировал эмодзи с клоуном? Он знает, почему. Это между нами»

Полузащитник «Тамбова» Кэтэлин Карп прокомментировал свой комментарий в инстаграме под новостью об отставке главного тренера «Уфы» Рашида Рахимова. Молдаванин использовал изображение клоуна.
– Можете объяснить, почему именно так отреагировали на отставку Рахимова?
– Не буду объяснять, это между мной и им.
– Почему эмодзи с клоуном?
– Потому что так. Он знает, почему.
– Как понимаю, вы не очень хорошо расходились в «Уфе»?
– Судя по этому – да.
- Карп до зимы выступал за «Уфу», то есть покинул клуб при Рахимове.
- Молдаванин пополнил уфимцев в 2017 году.
- Рахимов пришел в команду осенью.
Источник: Sportbox