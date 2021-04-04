Карп: «Почему на отставку Рахимова отреагировал эмодзи с клоуном? Он знает, почему. Это между нами»

Полузащитник «Тамбова» Кэтэлин Карп прокомментировал свой комментарий в инстаграме под новостью об отставке главного тренера «Уфы» Рашида Рахимова. Молдаванин использовал изображение клоуна.

– Можете объяснить, почему именно так отреагировали на отставку Рахимова?

– Не буду объяснять, это между мной и им.

– Почему эмодзи с клоуном?

– Потому что так. Он знает, почему.

– Как понимаю, вы не очень хорошо расходились в «Уфе»?

– Судя по этому – да.