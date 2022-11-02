Кэтэлин Карп - статистика
#44 | Полузащитник
|Имя
|Кэтэлин
|Фамилия
|Карп
|Команда
|Уфа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кишинев
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Кэтэлин
|Фамилия
|Карп
|Команда
|Уфа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кишинев
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Уфа
|4:1
|Велес
|Россия. Первая лига, 21 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Уфа
|1:2
|Ахмат
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|1:2
|Ахмат (Грозный)
|15.11.2022
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|2:2
(4:3)п
|Динамо Мх (Махачкала)
|02.11.2022
|80' -90'
|Уфа (Уфа)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)