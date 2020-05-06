Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Узбекистан. Суперлига 2024 Румыния. Лига I 2023/2024 Россия. Кубок 2022/2023 Россия. Первая лига 2022/2023 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015