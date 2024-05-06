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Расписание матчей
Узбекистан. Суперлига
Кызылкум - Нефтчи
Кызылкум - Нефтчи: обзор матча 06 мая 2024
Кызылкум
06.05.2024, понедельник, 16:00
Узбекистан. Суперлига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Нефтчи
90+3'
Ш. Журабеков
23'
Ш. Норхонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кызылкум - Нефтчи
Желтая карточка
И. Вахобов
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
Ш. Журабеков
Пас отдал
А. Шулая
90'
+3
89'
Замена
С. Кодиркулов
️️️️
Г. Гулямов
86'
Замена
М. Роман
️️️️
Н. Эффионг
Замена
Д. Рахматиллоев
️️️️
Ш. Файзиев
84'
Замена
И. Вахобов
️️️️
Д. Убайдуллаев
73'
70'
Желтая карточка
Г. Гулямов
66'
Замена
Б. Тошмирзаев
️️️️
Ш. Норхонов
66'
Замена
Г. Гулямов
️️️️
Ж. Кахрамонов
Замена
Э. Лобжанидзе
️️️️
Д. Анваров
61'
59'
Желтая карточка
М. Сафаров
Замена
С. Шукуриллаев
️️️️
Ф. Жуманкузиев
46'
46'
Замена
М. Сафаров
️️️️
М. Гофуров
23'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Норхонов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызылкум
21
Роберт Озолс
ВР
71
Джамолиддин Убайдуллаев
ЛЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
37
Шерзод Файзиев
ЦЗ
27
Шахбоз Журабеков
ПЗ
77
Файзулло Жуманкузиев
ЛВ
25
Азизбек Усмонов
ЦП
7
Даврон Анваров
ЦП
8
Гиорги Кухианидзе
АП
11
Акакий Шулая
ПВ
17
Мухаммадали Гиесов
ЦФ
Главный тренер
Жамшид Саидов
Нефтчи
12
Санжар Кувватов
ВР
19
Мирзохид Гофуров
ЛЗ
77
Хуршидбек Мухторов
ЦЗ
4
Боян Цигер
ЦЗ
20
Анваржон Гофуров
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
23
Диержон Туропов
АП
70
Аббос Гуломов
ПВ
18
Жавохир Кахрамонов
ПВ
20
Шохруз Норхонов
ЦФ
99
Нсунгуси Эффионг
ЦФ
Главный тренер
Виталий Левченко
Кызылкум
1
Хумоюншох Сайетов
ВР
4
Илхомжон Вахобов
ЛЗ
23
Самандар Шукуриллаев
ЦЗ
14
Файзулло Камбаров
ЦЗ
22
Шахзод Рахматуллаев
ЦП
79
Диер Рахматиллоев
ЦП
9
Хумоюн Абдуалимов
АП
21
Асадбек Асадов
ПВ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Нефтчи
1
Ботирали Эргашев
ВР
2
Зоир Джурабоев
ЦЗ
5
Жалолиддин Жумабоев
ЦЗ
24
Гулямхайдар Гулямов
ЦЗ
21
Мухсин Убайдуллаев
ПЗ
5
Манучехр Сафаров
ПЗ
77
Билолхон Тошмирзаев
ЛВ
19
Санжар Кодиркулов
ПВ
7
Михай Роман
ЦФ
4-2-3-1
21
Озолс
71
Убайдуллаев
2
Тарасов
37
Файзиев
27
Журабеков
25
Усмонов
7
Анваров
77
Жуманкузиев
8
Кухианидзе
11
Шулая
17
Гиесов
4-1-3-2
12
Кувватов
77
Мухторов
4
Цигер
20
Гофуров
19
Гофуров
55
Карп
18
Кахрамонов
23
Туропов
70
Гуломов
99
Эффионг
20
Норхонов
7
Анваров
29
Лобжанидзе
29
Лобжанидзе
7
Анваров
77
Жуманкузиев
23
Шукуриллаев
23
Шукуриллаев
77
Жуманкузиев
71
Убайдуллаев
4
Вахобов
4
Вахобов
71
Убайдуллаев
37
Файзиев
79
Рахматиллоев
79
Рахматиллоев
37
Файзиев
Гулямов
19
Кодиркулов
19
Кодиркулов
Гулямов
18
Кахрамонов
24
Гулямов
24
Гулямов
18
Кахрамонов
19
Гофуров
5
Сафаров
5
Сафаров
19
Гофуров
20
Норхонов
77
Тошмирзаев
77
Тошмирзаев
20
Норхонов
99
Эффионг
7
Роман
7
Роман
99
Эффионг
Остались в запасе
Кызылкум
Нефтчи
1
Хумоюншох Сайетов
ВР
14
Файзулло Камбаров
ЦЗ
22
Шахзод Рахматуллаев
ЦП
21
Асадбек Асадов
ПВ
9
Хумоюн Абдуалимов
АП
Главный тренер
Жамшид Саидов
1
Ботирали Эргашев
ВР
2
Зоир Джурабоев
ЦЗ
21
Мухсин Убайдуллаев
ПЗ
5
Жалолиддин Жумабоев
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Левченко
Остались в запасе
1
Хумоюншох Сайетов
ВР
14
Файзулло Камбаров
ЦЗ
22
Шахзод Рахматуллаев
ЦП
21
Асадбек Асадов
ПВ
9
Хумоюн Абдуалимов
АП
Остались в запасе
1
Ботирали Эргашев
ВР
2
Зоир Джурабоев
ЦЗ
21
Мухсин Убайдуллаев
ПЗ
5
Жалолиддин Жумабоев
ЦЗ
Главный тренер
Жамшид Саидов
Главный тренер
Виталий Левченко
Статистика матча Кызылкум - Нефтчи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кызылкум
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Кызылкум
1 : 2
28.11.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Кызылкум
1 : 2
28.11.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
ОКМК
0 : 1
20.11.2026
Кызылкум
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Кызылкум
0 : 1
07.11.2026
Навбахор
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Коканд 1912
0 : 0
30.10.2026
Кызылкум
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Кызылкум
1 : 1
25.10.2026
Локомотив Ташкент
Нефтчи
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Нефтчи
2 : 2
28.11.2026
Динамо Сам
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Нефтчи
2 : 2
28.11.2026
Динамо Сам
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Навбахор
3 : 2
20.11.2026
Нефтчи
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Нефтчи
4 : 0
14.11.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Нефтчи
2 : 1
08.11.2026
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