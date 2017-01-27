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    «Уфа» объявила о подписании Карпа

    Молдавский полузащитник Кэтэлин Карп стал игроком «Уфы». Как сообщает официальный сайт клуба из Башкортостана, 23-летний хавбек подписал соглашение сроком на 3,5 года. Новичок будет выступать под 93-м номером.

    Карп является воспитанником академий «Зимбру» и донецкого «Шахтера». Ранее он выступал за киевское «Динамо-2», а также румынские ЧФР, «Стяуа» и «Вииторул». За национальную сборную Молдовы футболист провел 11 матчей и забил один гол.

    Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: ФК «Уфа»

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    27.01.2017 15:08
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +97

      serzhio1 27 января 2017, 18:34

      И карася еще можно, пусть опыта у старших набирается

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 27 января 2017, 18:11

      Так скоро и до Краснопёрок дойдут

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 27 января 2017, 17:23

      Для Уфы норм. Молодой, перспективный, сборник. Таким здесь всегда рады. Тем более Игбуна надо кем-то заменить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 27 января 2017, 16:51

      Неважно, Карп там или Окунь, главное чтоб польза команде была!!!

      3
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      Рейтинг: +215

      iuda 27 января 2017, 15:58

      Теперь тренером Карпа должен быть не Семак, а Валера

      0
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      Рейтинг: +19

      Pallanitr 27 января 2017, 15:22

      Удачно, Семак на рыбалку съездил)

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 27 января 2017, 15:21

      Деньги кончаются.. Уже рыб привлекают играть за корм :)

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 27 января 2017, 15:18

      Валеры внебрачный сын.

      0
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 27 января 2017, 15:12

      Карп - это хорошо!

      1
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 27 января 2017, 15:12

      еще леща и окуня и можно уху готовить

      2
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > Cosh18 27 января 2017, 15:13

      еще засолить можно...с пивчанским потом...))

      1
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