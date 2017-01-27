«Уфа» объявила о подписании Карпа

Молдавский полузащитник Кэтэлин Карп стал игроком «Уфы». Как сообщает официальный сайт клуба из Башкортостана, 23-летний хавбек подписал соглашение сроком на 3,5 года. Новичок будет выступать под 93-м номером.

Карп является воспитанником академий «Зимбру» и донецкого «Шахтера». Ранее он выступал за киевское «Динамо-2», а также румынские ЧФР, «Стяуа» и «Вииторул». За национальную сборную Молдовы футболист провел 11 матчей и забил один гол.

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