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Андрей Кузнецов
Статистика
Андрей Кузнецов - статистика
Завершил карьеру
9 января 1988 (38)
#91 | Защитник
177 см | 72 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2015/2016
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ротор
5
0
0
0
0
Тюмень
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 26 тур
Тюмень
0 : 0
04.03.2018
Нижний Новгород
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Cибирь
1 : 0
18.11.2017
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Ротор
1 : 2
12.11.2017
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Ротор
0 : 0
08.11.2017
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Ротор
1 : 1
04.11.2017
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Ротор
1 : 2
07.10.2017
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Луч
1 : 1
30.09.2017
Ротор
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Ротор
2 : 1
24.09.2017
Кубань (ЛФЛ)
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Авангард
0 : 0
16.09.2017
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Факел
2 : 0
10.09.2017
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Ротор
4 : 1
06.09.2017
Зенит-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Енисей
1 : 0
02.09.2017
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Спартак-2
2 : 2
20.08.2017
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Тамбов
2 : 1
13.08.2017
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Оренбург
2 : 2
09.08.2017
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тюмень
1 : 1
30.07.2017
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Ротор
1 : 2
15.07.2017
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Химки
3 : 0
08.07.2017
Ротор
Был в запасе
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