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    Андрей Кузнецов - статистика

    #91 | Защитник
    Имя Андрей
    Отчество Борисович
    Фамилия Кузнецов
    Команда Тюмень
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 января 1988 (35 лет)
    Рост 177
    Вес 72
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротор 5 0 0 0 0
    Тюмень 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2018 1' -90' Тюмень (Тюмень) 0:0 Пари НН (Нижний Новгород)
    18.11.2017 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:0 Ротор (Волгоград)
    12.11.2017 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:2 Тюмень (Тюмень)
    08.11.2017 Был в запасе Ротор (Волгоград) 0:0 Сочи (Сочи)
    04.11.2017 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:1 Шинник (Ярославль)
    07.10.2017 Был в запасе Ротор (Волгоград) 1:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    30.09.2017 90' -90' Луч (Владивосток) 1:1 Ротор (Волгоград)
    24.09.2017 90' -90' Ротор (Волгоград) 2:1 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    16.09.2017 Был в запасе Авангард (Курск) 0:0 Ротор (Волгоград)
    10.09.2017 Был в запасе Факел (Воронеж) 2:0 Ротор (Волгоград)
    06.09.2017 Был в запасе Ротор (Волгоград) 4:1 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    02.09.2017 Был в запасе Енисей (Красноярск) 1:0 Ротор (Волгоград)
    20.08.2017 Был в запасе Спартак-2 (Москва) 2:2 Ротор (Волгоград)
    13.08.2017 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 2:1 Ротор (Волгоград)
    09.08.2017 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 2:2 Ротор (Волгоград)
    30.07.2017 Был в запасе Тюмень (Тюмень) 1:1 Ротор (Волгоград)
    15.07.2017 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:2 Волгарь (Астрахань)
    08.07.2017 Был в запасе Химки (Химки) 3:0 Ротор (Волгоград)
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