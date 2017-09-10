Андрей Кузнецов - статистика
#91 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Борисович
|Фамилия
|Кузнецов
|Команда
|Тюмень
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 января 1988 (35 лет)
|Рост
|177
|Вес
|72
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Борисович
|Фамилия
|Кузнецов
|Команда
|Тюмень
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 января 1988 (35 лет)
|Рост
|177
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротор
|5
|0
|0
|0
|0
|Тюмень
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2018
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:0
|Пари НН (Нижний Новгород)
|18.11.2017
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|12.11.2017
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Тюмень (Тюмень)
|08.11.2017
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|Сочи (Сочи)
|04.11.2017
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|07.10.2017
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|30.09.2017
|90' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|24.09.2017
|90' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|16.09.2017
|Был в запасе
|Авангард (Курск)
|0:0
|Ротор (Волгоград)
|10.09.2017
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|2:0
|Ротор (Волгоград)
|06.09.2017
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|4:1
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|02.09.2017
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|20.08.2017
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|2:2
|Ротор (Волгоград)
|13.08.2017
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|2:1
|Ротор (Волгоград)
|09.08.2017
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|2:2
|Ротор (Волгоград)
|30.07.2017
|Был в запасе
|Тюмень (Тюмень)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|15.07.2017
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Волгарь (Астрахань)
|08.07.2017
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|3:0
|Ротор (Волгоград)