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    Зураб Очигава - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Зураб
    Отчество Таймазович
    Фамилия Очигава
    Команда Динамо
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 мая 1995 (27 лет)
    Рост 186
    Вес 74
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мариуполь 7 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.05.2015 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 4:1 Олимпик (Донецк)
    38'
    24.05.2015 Был в запасе Металлист (Харьков) 3:1 Мариуполь (Мариуполь)
    02.05.2015 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 1:0 Карпаты (Львов)
    26.04.2015 Был в запасе Днепр (Днепр) 1:0 Мариуполь (Мариуполь)
    18.04.2015 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 1:1 Металлург (Донецк)
    10.04.2015 1' -46' Говерла (Ужгород) 2:1 Мариуполь (Мариуполь)
    4'
    05.04.2015 68' -90' Мариуполь (Мариуполь) 2:6 Шахтер (Донецк)
    15.03.2015 Был в запасе Динамо (Киев) 5:0 Мариуполь (Мариуполь)
    07.03.2015 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 2:1 Заря (Луганск)
    07.12.2014 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:2 Металлург (Запорожье)
    30.11.2014 1' -90' Волынь (Луцк) 3:1 Мариуполь (Мариуполь)
    25'
    22.11.2014 Был в запасе Олимпик (Донецк) 3:2 Мариуполь (Мариуполь)
    09.11.2014 90' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:3 Металлист (Харьков)
    01.11.2014 Был в запасе Ворскла (Полтава) 0:0 Мариуполь (Мариуполь)
    19.10.2014 Был в запасе Карпаты (Львов) 1:0 Мариуполь (Мариуполь)
    05.10.2014 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 0:1 Днепр (Днепр)
    20.09.2014 85' -90' Металлург (Донецк) 3:0 Мариуполь (Мариуполь)
    14.09.2014 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 2:2 Говерла (Ужгород)
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