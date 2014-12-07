Зураб Очигава - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Зураб
|Отчество
|Таймазович
|Фамилия
|Очигава
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|186
|Вес
|74
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Зураб
|Отчество
|Таймазович
|Фамилия
|Очигава
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|186
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мариуполь
|7
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|4:1
|Олимпик (Донецк)
|38'
|24.05.2015
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|3:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|02.05.2015
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:0
|Карпаты (Львов)
|26.04.2015
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|1:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|18.04.2015
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:1
|Металлург (Донецк)
|10.04.2015
|1' -46'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|4'
|05.04.2015
|68' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:6
|Шахтер (Донецк)
|15.03.2015
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|5:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|07.03.2015
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:1
|Заря (Луганск)
|07.12.2014
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Металлург (Запорожье)
|30.11.2014
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|3:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|25'
|22.11.2014
|Был в запасе
|Олимпик (Донецк)
|3:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|09.11.2014
|90' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:3
|Металлист (Харьков)
|01.11.2014
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|19.10.2014
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|05.10.2014
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:1
|Днепр (Днепр)
|20.09.2014
|85' -90'
|Металлург (Донецк)
|3:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|14.09.2014
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:2
|Говерла (Ужгород)