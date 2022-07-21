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    Рой Чиполина - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Рой
    Фамилия Чиполина
    Команда Линкольн
    Состав Основной
    Родной город Гибралтар
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 января 1983 (40 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Линкольн 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.07.2022 74' -90' Линкольн (Гибралтар) 0:1 Тобол (Костанай)
    21.07.2022 1' -90' Тобол (Костанай) 2:0 Линкольн (Гибралтар)
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